Bis Monatsende: Amazon zahlt 5 Euro für App-Installation

Nach erfolgtem Login will Amazon dann innerhalb von fünf Tagen einen 5-Euro-Gutschein per E-Mail zustellen, der sich binnen der nächsten 30 Tage für beliebige Bestellungen einlösen lässt. Einzige Voraussetzung: Ein Bestellwert von mindestens 20 Euro.

Wie der Online-Händler auf seiner Infoseite zur Aktion erklärt , sollen all jene Nutzer mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von fünf Euro versorgt werden, die sich die Amazon-Music-App bis zum 27. Februar 2022 erstmals installieren und in dieser anmelden. Ob auch euer Konto berechtigt ist, zeigt die Infoseite direkt an.

Wie es um die weltweiten Marktanteile der unterschiedlichen Musik-Streaming-Dienste bestellt ist, haben wir erst am Donnerstag in Erfahrung gebracht: Amazon vereint nur 13 Prozent der globalen Musik-Streaming-Nutzer auf sein Hausangebot Amazon Music. Nun versucht der Online-Händler teilnahmeberechtigte Kunden mit Geldgeschenken zum Test der offiziellen Amazon-Music-Applikation zu bewegen und setzt dafür nicht mal ein Probe-Abonnement voraus.

