Birdfy Feeder 2 Duo: Neuer KI-Vogelfutterspender im Anmarsch

Der Hersteller Birdfy hat mit dem Birdfy Feeder 2 Duo eine neue Version seines intelligenten Vogelhäuschens vorgestellt, das sich durch ein erweitertes Kamerasystem auszeichnet. Den Vorgänger haben wir uns im vergangenen Herbst angeschaut. Das neue Modell bietet zukünftig zwei Kameraperspektiven an: eine Weitwinkel- und eine Seitenansicht.

Zwei Kameras, Solar und KI ohne Abo

Diese Kombination soll es Vogelfreunden ermöglichen, Vögel aus verschiedenen Blickwinkeln zu beobachten und will dabei besonders detailreiche Aufnahmen liefern.

Der Birdfy Feeder 2 Duo verfügt über ein Drei-Linsen-Setup, bestehend aus einer Dual-Lens-Frontkamera und einer zusätzlichen Seitenkamera. Laut Hersteller beträgt die Auflösung der Frontkamera 1080p und wird von einer 3-Megapixel-Porträtlinse ergänzt, die für hochauflösende Nahaufnahmen sorgt. Die Seitenkamera bietet ebenfalls eine 1080p-Auflösung und soll zusätzliche Perspektiven bieten.

Eine Besonderheit des Birdfy Feeder 2 Duo ist, wie schon bei der Vorgängergeneration, die Integration einer KI, die in der Lage ist, über 6.000 Vogelarten zu identifizieren. Sobald ein Vogel identifiziert wurde erhält die begleitende Birdfy-App eine Benachrichtigung, monatliche Zusammenfassungen informieren über alle Aktivitäten am Futterplatz.

Um einen weitgehend kabellosen Betrieb zu gewährleisten, ist das Gerät mit einem 5-Watt-Solarpanel ausgestattet, das es laut Birdfy ermöglichen soll, das Vogelhäuschen ohne zusätzliche Stromversorgung rund um die Uhr zu nutzen. Ein robustes, wetterfestes Gehäuse mit einer IP66-Schutzklasse soll das Gerät zudem vor der Witterung schützen.

Die Kapazität des Vogelfutterbehälters liegt bei 1,25 Litern, das Vogelhäuschen selbst muss sich in Reichweite eines 2,4-GHz-WLANs befinden. Der Birdfy Feeder 2 Duo soll Ende Oktober in den Markt starten und soll auch in einer Version mit nur einer Kamera erhältlich sein.

Der Preis für das Top-Modell, das in Kürze im offiziellen Amazon-Shop des Anbieters auftauchen sollte, beträgt 289,95 Euro. Zum Vergleich: Die Vorgängerversion mit Solar-Modul ist dort für 259 Euro gelistet.