BIRDFY Vogelfutterspender: Mit Kamera, KI-Erkennung und Push

Der Winter steht vor der Tür und erinnert mit dem Vorüberziehen der ersten kalten Tage nicht nur an die bevorstehende Weihnachtszeit, sondern auch daran, dass Meisenknödel wieder auf den Einkaufszettel beziehungsweise in die Bastelstunde des nächsten Adventswochenendes gehören.

Anders als bei den Enten im Stadtpark, von deren Versorgung man grundsätzlich absehen sollte, empfiehlt selbst der Naturschutzbund Deutschland (NABU) die winterliche Fütterung von Vögeln – und dies nicht nur, um den gefiederten Freunden die Essenssuche in Großstädten zu erleichtern, sondern auch um Möglichkeiten für Naturerlebnisse und Umweltbildung zu schaffen.

Dass sich diese Idee auch mit technischer Ausrüstung unterstützen lässt und die Vogelbeobachtung so auch mit dem iPhone ermöglicht, selbst dann, wenn man sich gerade nicht in der Nähe des eigenen Balkons beziehungsweise der zum Garten gerichteten Terrasse befindet, zeigen die zahlreichen Vogelfutterstationen und smarten Vogelfutterspender, die mit Kameras und vollwertiger App-Integration am Markt angeboten werden.

Der BIRDFY Vogelfutterspender mit Kamera und KI des Anbieters Netvue gehört zu einem dieser Kandidaten und wurde erst kürzlich von der amerikanischen Tageszeitung USAToday als bester smarter Vogelfutterspender am Markt ausgezeichnet. Wir haben einen Blick auf das All-in-One-Paket geworfen, das mit Solarstromversorgung, Push-Mitteilungen, Kamera und KI-Erkennung der anlandenden Vogelarten um Anwender buhlt, die genauso sehr an der Natur wie an der Technik für deren komfortable Beobachtung interessiert sind.

Erkennung von 6000 Arten

BIRDFY bietet seine Vogelfutterspender in unterschiedlichen Varianten an, macht das attraktivste Angebot aber mit dem BIRDFY Vogelfutterspender mit Kamera und KI, der die automatische Ermittlung der versorgten Vogelarten bereits im Preis inkludiert und kein Jahresabonnement mehr für die künstlich intelligente Artenerkennung von über 6000 verschiedenen Vogelarten verlangt. Bei anderen Modellen muss für die Erkennung zusätzlich gezahlt werden.

Das smarte Vogelhaus trägt einen Listenpreis von 279 Euro, wird im laufenden Black Friday derzeit aber mit einem 32-prozentigen Preisnachlass für 190 Euro angeboten.

Viel Geld, für das der Anbieter ein Rundum-Sorglos-Paket ausliefert und nicht nur das Kunststofffutterhaus mit integrierter Kamera, sondern auch unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für die Halterung, um diese an Stangen, Bäumen oder auch auf einem Stativ zu befestigen. So befinden sich im Bundle Metallschellen, ein Zurrband und Schrauben sowie ein optionaler Eichhörnchenschutz.

Das Vogelhaus selbst ist aus Kunststoff gefertigt und fühlt sich funktional, aber nicht besonders wertig an. Die Kamera hingegen macht einen guten Eindruck und auch das Solarpaneel mit USB-C-Kabel und flexibler Schwanenhals-Halterung scheint durchaus brauchbar.

Die akkubetriebene Kamera wird per USB-C einmal komplett aufgeladen und muss zudem noch mit einer Mikro-SD-Speicherkarte gefüttert werden, auf der die Vogelaufnahmen dann lokal gesichert werden.

Einmal aufgebaut gilt es, ein paar Tage zu warten, ehe sich das Vorhandensein der neuen Futterstation beim infragekommenden Vogelklientel herumgesprochen hat. Dann erstellt die Kamera automatisch Videos von all jenen Momenten, in denen der Futterspender aktiv genutzt wird, auf Wunsch werdet ihr per Push-Mitteilung zudem darüber informiert, wenn die Outdoor-Kantine neue Besucher versorgt.

Die App des Anbieters erkennt die Vogelarten selbstständig und Informiert über die Art direkt unter dem Videobild. Per Tap lässt sich die korrespondierende (englischsprachige) Wikipedia-Seite aufrufen. Zudem werden sowohl ein Video als auch ein Schnappschuss des Vogels festgehalten.

Die so entstandenen Momente lassen sich in einer Momentübersicht durchforsten, anspielen und auf Wunsch auch favorisieren. Zudem verfügt der Vogelfutterspender über eine recht lebendige Online-Community, die die besten Vogelmomente in einem kontinuierlich aktualisierten Stream teilt und auch euch die Möglichkeit gibt, besondere Begegnungen direkt an die Community weiterzureichen. Die fort vorhanenen Highlights lassen sich dann ebenfalls nach Arten sortieren.

Der BIRDFY Vogelfutterspender ist eine unnütze Spielerei, die jedoch Spaß macht und zwei Welten miteinander verbindet, die ansonsten nur wenig gemein haben.

Alle die grundsätzlich Interesse am Themengebiet mitbringen und auch mit unseren Artikeln über die jährliche Gartenvogelzählung des NABU, oder auch mit den Apps zur Vogelerkennung, Merlin Bird ID und BirdNET, etwas anfangen können, wird mit der KI-Erkennung der im Garten aktiven Vögel jedoch seinen Spaß haben und kann das Häuschen gut als gemeinsames Projekt mit den eigenen Kindern aufbauen, befüllen und beobachten.

Wer wissen will, worauf er sich einlässt, sollte unbedingt dieser YouTube-Wiedergabeliste einen Besuch abstatten, die über nahezu alle Fragen beim Aufbau, der Reinigung, der Installation und der Nutzung des BIRDFY Vogelfutterspenders informiert.