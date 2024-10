Apple lässt Firmenlogos in Anrufen, E-Mails und beim Bezahlen zu

Apple erweitert die Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Sichtbarkeit auf den Geräten von Apple-Nutzern zu verbessern und erlaubt diesen zukünftig die Anzeige von Firmenlogos in Anrufen, in E-Mails und beim Bezahlen.

Beispiel „United AirLines“: Firmenlogos in Apples Mail-App

Wie Apple heute mitteilt, wurde dazu die Unternehmensplattform Apple Business Connect aktualisiert. Über diese können Firmen ihren Markenauftritt in verschiedenen Apple-Anwendungen wie den Apple Karten, dem auf dem iPhone vorinstallierten Wallet und in Apple Mail gestalten.

Neue Branding-Optionen

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Möglichkeit, das Unternehmenslogo in der Mail-Applikation auf iPhone, iPad und Mac und beim Bezahlen über Tap to Pay auf dem iPhone anzuzeigen.

Eine weitere Funktion, die allerdings erst im nächsten Jahr eingeführt wird, ist die sogenannte Business Caller ID. Diese zeigt bei eingehenden Anrufen Namen und Logo des Unternehmens an und soll damit nicht nur ein einheitliches Branding ausliefern, sondern auch dabei helfen, seriöse von unerwünschten Anrufen zu unterscheiden. Die Unternehmenslogos werden von Apple überprüft und freigegeben.

Firmenlogos beim Bezahlen in E-Mails und Anrufen

Das kommt neu:

Branded Mail : Unternehmen können ihren Namen und ihr Logo in der Mail-App anzeigen lassen.

: Unternehmen können ihren Namen und ihr Logo in der Mail-App anzeigen lassen. Tap to Pay : Unternehmen können ihr Logo bei Zahlungen auf dem iPhone anzeigen.

: Unternehmen können ihr Logo bei Zahlungen auf dem iPhone anzeigen. Business Caller ID: Ab 2025 werden Unternehmensinformationen bei Anrufen sichtbar.

Einheitlicher Auftritt in Apple Apps

Die neuen Funktionen stehen nicht mehr nur Unternehmen mit physischen Standorten zur Verfügung, sondern können ab sofort auch Betreibern von Webseiten, Selbstständigen und Influencern dabei helfen, den Kontakt zu ihren Kunden beziehungsweise ihrer Community zu optimieren.

Interessierte Geschäftskunden können sich dafür in Apple Business Connect registrieren und dort dann die wichtigen Informationen in Apps wie Apple Karten anpassen. Hier lassen sich dann Fotos, Logos und Standortinformationen hinzufügen. Das Ziel von Apple: Firmen sollen ihre Markenpräsenz in den Anwendungen des Unternehmens mit wenigen Handgriffen vereinheitlichen können.

Alle Einstellungen diesbezüglich lassen sich auf der Webseite von Apple Business Connect vornehmen. Hier können sich Unternehmen kostenfrei registrieren und ihren Markenauftritt entsprechend anpassen. Das ABC-Handbuch hilft Einsteigern.