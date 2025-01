Birdfy bringt jetzt auch ein Vogelbad mit Kamera und App

Birdfy dürfte den meisten von euch geläufig sein. Wir haben in der Vergangenheit schon verschiedene Vogelfutterspender des Anbieters vorgestellt. Besonderes Merkmal sind hier stets die integrierten Kameras, die einen Schnappschuss der gefiederten Besucher erstellen. Den Anfang hatte das hier ausführlich vorgestellte Standardmodell von Birdfy gemacht. Seit kurzer Zeit gibt es mit dem Birdfy Reeder 2 Duo auch ein Modell, bei dem die Dual-Lens-Frontkamera mit einer zusätzlichen Seitenkamera kombiniert wird.

Birdfy bietet nun auch eine neue Vogeltränke mit integrierter Kamera zur Vorbestellung an. Das Birdfy Bath Pro hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern und kann bis zu dreieinhalb Liter Wasser aufnehmen, das den Vögeln zum Trinken zur Verfügung steht oder diese auch zum Baden animieren soll.

Die hellblaue Plastikschüssel ist allerdings nicht sonderlich hübsch. So etwas kann man sicher deutlich ansprechender gestalten. Die Idee ist jedoch wie bereits bei den Futterhäusern von Birdfy einfach gut, wenn man sich für die Vogelwelt im eigenen Garten oder auf dem Balkon begeistern kann. Auch in die Vogeltränke ist eine Kamera integriert, die Schnappschüsse von den trinkenden und badenden Vögeln anfertigt und auf deren Bilder man per iPhone-App zugreifen kann.

Dualkamera mit Weitwinkel und Porträtlinse

Die Dualkamera im Birdfy Bath Pro besitzt ein Weitwinkelobjektiv mit 2 Megapixeln und eine Porträtlinse mit 3 Megapixeln Auflösung. Die Kamera wird über WLAN mit dem Internet verbunden und durch einen Akku mit 9.000 mAh Kapazität mit Strom versorgt. Der Akku speist zudem den in das Vogelbad integrierten Springbrunnen.

Die Produktneuheit lässt sich bereits vorbestellen und soll von März an erhältlich sein. Die Frühbucherpreise beginnen bei 195,95 Euro ohne und 235,95 Euro mit Standfuß. Ab 20 Euro Aufpreis bekommt man auch noch eine Lifetime-Lizenz für das KI-Abo des Anbieters dazu. Dabei werden die Vögel automatisiert erkannt, und die App bietet Zugriff auf Statistiken und automatisiert ausgewählte „Best of“-Fotos.