Birdfy Bath Pro startet: Vogeltränke mit Kamera und Artenerkennung

Dass der Anbieter Birdfy sein Sortiment an smarten Vogelbeobachtern um eine Vogeltränke mit Kamera erweitern will, steht bereits seit Januar fest. Jetzt ist das neue Birdfy Bath Pro im Handel erhältlich.

Die smarte Vogeltränke richtet sich an Gartenbesitzer, die das Verhalten heimischer Vögel aus nächster Nähe beobachten und dokumentieren möchten. Zur Auswahl stehen zwei Varianten: Die kompaktere Bath Pro für bestehende Installationen sowie die Bath Pro Station mit eigenem Standfuß. Beide Ausführungen bieten dieselben Funktionen, darunter ein duales Kamerasystem mit Weitwinkel- und Trackinglinse.

KI-Erkennung als Abo oder Einmalkauf

Die Kamera der Birdfy Bath Pro benachrichtigt Nutzer in Echtzeit über Vogelbesuche und analysiert die Sichtungen mithilfe künstlicher Intelligenz, bietet Tageszusammenfassungen und Monatsrückblicke an. Die Aufnahmen können in der Cloud gespeichert und bei Bedarf heruntergeladen werden.

Birdfy bietet dabei zwei Preisoptionen: Die Variante Birdfy Bath Pro mit KI auf Lebenszeit kostet regulär 267,95 Euro, zum Marktstart liegt der Preis bei 214,95 Euro. Wer sich stattdessen für die Birdfy Bath Pro mit KI im Abo-Modell entscheidet, zahlt regulär 223,95 Euro bzw. zum Start 178,95 Euro. Die Unterschiede betreffen vor allem den Zugriff auf die Funktionen zur automatischen Vogelarten-Erkennung und den cloudbasierten Rückblicken.

Bis zu 20 Personen lassen sich für ein Gerät freischalten, was die Nutzung auch innerhalb von Familien ermöglichen soll. Der wetterfeste Kamerakopf ist abnehmbar und erlaubt einfaches Laden und Reinigen. Zusätzliche Zubehörteile wie ein Springbrunnen oder eine beheizbare Platte für Kolibris sind separat erhältlich.

Energie durch Solar und Akku

Bei der Stromversorgung setzt Birdfy auf eine Kombination aus integriertem Akku und Solarpanel. Der Betrieb erfolgt damit unabhängig von einer festen Stromquelle. Der Brunnenaufsatz mit fünf verschiedenen Düsen sorgt für unterschiedliche Wasserbilder, die Vögel anlocken sollen. Das Gehäuse besteht zu einem Fünftel aus recyceltem Kunststoff und ist gegen UV-Strahlung geschützt, was die Beständigkeit im Außenbereich erhöhen soll.

Mit dem neuen Modell ergänzt Birdfy sein bestehendes Angebot aus smarten Futterstationen und Kameralösungen um ein weiteres Produkt für die Beobachtung von Wildvögeln im eigenen Garten. Auf ifun.de haben wir uns bereits den stationären Futterspender genauer angeschaut.