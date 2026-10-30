Bislang größter Kryptodiebstahl
Binance gehackt: Schaden von mehr als sechs Milliarden Dollar
Binance, einer der weltweit größten Handelsplätze für Kryptowährungen, ist einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Nach bisherigen Schätzungen sind dabei umgerechnet rund 5,62 Milliarden Euro abgeflossen.
Binance betont, dass bei dem Angriff keine Wallets von Nutzern direkt kompromittiert worden seien. Das Unternehmen kündigt an, sämtliche Verluste auszugleichen.
Ursache des Angriffs noch unklar
Wie die Angreifer Zugriff auf die Systeme von Binance erlangten, ist noch unklar. Zunächst hatte Binance vermutet, dass die Angreifer über den kompromittierten Laptop eines Mitarbeiters Zugriff erlangt haben könnten. Inzwischen seien jedoch weitere Angriffspunkte entdeckt worden. Man arbeite bei der Aufklärung des Angriffs mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen.
Als Reaktion auf den Angriff hat Binance die Auszahlung von Kryptowährungen vorübergehend ausgesetzt. Dadurch seien die unberechtigten Abflüsse nach Angaben des Unternehmens gestoppt worden.
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Auszahlung vorübergehend ausgesetzt
Die Wiederaufnahme der Auszahlungen sei weiterhin innerhalb des ursprünglich angekündigten Zeitrahmens von 45 Stunden vorgesehen. Einzahlungen sollen von den Einschränkungen nicht betroffen sein.
Binance versichert, sämtliche Verluste aus dem eigenen SAFU-Sicherheitsfonds sowie aus Unternehmensmitteln auszugleichen. Der Fonds wurde eingerichtet, um finanzielle Schäden durch außergewöhnliche Sicherheitsvorfälle abzufedern.
Drei Milliarden Dollar bereits eingefroren
Parallel dazu arbeitet Binance mit anderen Unternehmen der Kryptobranche daran, die entwendeten Kryptowährungen einzufrieren. Nach eigenen Angaben konnten bislang Kryptowährungen im Gegenwert von rund drei Milliarden US-Dollar eingefroren werden.
Binance informiert aktuell auf X über den Vorfall und hat angekündigt, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald neue Erkenntnisse zu den Hintergründen des Angriffs vorliegen.
Not your keys, not your coins.
5€ Euro ins Phrasenschwein. Dennoch stimmts
Hat man ja bei Ledger gesehen, wie gut sowas funktioniert.
Trifft bei ledger ja auch nicht zu. Da waren deine keys auch nicht dir
+ 21
IDGAF ^^
Wobei mich als völligen Laien wundert, dass der Kram nicht besser gesichert / früher geflaggt wird.
Und ja, absolute Sicherheit gibt es nicht, aber come on.
Polymarket auch gehackt?!
Erst der Anfang – bald liegt das Geld wieder unterm Kopfkissen!
Bei mir schon 90 Grad Kopfkissen.
Wieder einmal ein Beweis,
dass
– Not your keys,
not your coins!
und
– dass nur Bitcoin dezentral ist weil die Coins nicht eingefroren werden können!
Und auch ein beweis dass Crypto eben nicht das ultimative Zahlungsmittel ist wie es gerne mal hingestellt wird
Und Äpfel sind keine Birnen.
Genau so siehts aus. Und wer meint Ledger zu benutzen hat den Grundsatz nicht verstanden
Viele Grüße nach Pjöngjang :-/
oder Teheran oder Sankt-Petersburg.. Oder..
Ich höre schon das Gelächter der GoldBugs
Ich kenne mich nicht so sehr in der Thematik aus.
Wie können die Couns eingefroren werden? Ich dachte immer dass der große Vorteil von Bitcoins eben der ist, dass man es wie Bargeld handhaben kann?
Ausserdem, wie können Bitcoins in der Größenordnung von 6 Mrd. weg sein ohne dass Wallets von Kunden betroffen sind? Das wird ja wohl nicht der Cash von dem Betreiber sein?
Wo ist der Sinn einer Blockchain, sollte nicht genau dieser Fall abgesichert sein? Durch Nutzung von dezentralen System, und der Verknüpfung von verteilten Informationen, die sich ständig über komplexe Sucht Algorithmen abgleichen.
Wir sinnlos, ein gutes, dezentrales System über ein zentrales System zu verwalten
Naja wenn jemand deine Online Banking Zugangsdaten gehackt hat oder die Bank selbst gehackt wird. Kann die Währung auch nix dafür.