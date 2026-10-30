Nutzer von RegioRadStuttgart können die blauen Mietfahrräder noch bis zum 30. November nutzen. Dann wird der vor acht Jahren im Großraum Stuttgart gestartete Fahrradverleih der Deutschen Bahn eingestellt.

RegioRadStuttgart löste das bisherige Call-a-Bike-Angebot der Bahn ab und wird von den beteiligten Kommunen mitfinanziert. Technisch und bei der App basiert das Angebot weitgehend auf Call a Bike und unterscheidet sich vor allem durch den Markenauftritt.

Hohe Kosten bei geringer Nutzung

In den vergangenen Jahren haben sich zunehmend beteiligte Kommunen gegen eine weitere Finanzierung ausgesprochen. Einem Bericht des SWR zufolge mussten einzelne Kommunen trotz geringer Nutzung erhebliche Zuschüsse leisten. Als Beispiel nennt der Sender Ditzingen. Die Stadt habe im ersten Halbjahr 2024 rund 70.000 Euro zugeschossen. Im gleichen Zeitraum seien lediglich 212 Ausleihen registriert worden.

Die Fahrradverleihangebote der Bahn oder von Anbietern wie RegioRad haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die auf den Verleih von Elektro-Scootern spezialisierten Anbieter. Vandalismus und unsachgemäße Benutzung sorgen für hohe Unterhaltskosten.

Lime übernimmt ab 2027

Auf ein öffentliches Fahrradverleihsystem muss die Region Stuttgart dennoch nicht dauerhaft verzichten. Wie die Stadt Stuttgart mitgeteilt hat, soll Lime ab dem 1. Januar 2027 elektrische Leihfahrräder im Großraum Stuttgart anbieten. Das Unternehmen soll mit 2.000 Pedelecs starten, 1.000 davon direkt in Stuttgart.

Anders als bei RegioRad lassen sich die Akkus der Lime-Pedelecs austauschen. Fest installierte Ladestationen sind damit nicht mehr erforderlich. Laut der Stadt Stuttgart waren bei der Auswahl insbesondere das Betriebskonzept, die technische Ausstattung der Fahrräder sowie die vorgesehenen Sicherheits- und Wartungsmaßnahmen ausschlaggebend.