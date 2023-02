Eigene Musiksammlung auf dem iPhone: BTR AMP mit neuen Codecs

Die Musik-Player-App BTR AMP richtet sich an Nutzer, die klassisch ihre persönliche Musiksammlung pflegen und auch von ihren Mobilgeräten aus flexibel und komfortabel auf diese zugreifen wollen. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Unterstützung möglichst vieler Formate und Codecs, hier hat der Entwickler auch in der aktuellen Version der App wieder nachgebessert. In Version 15.0 unterstützt BTR AMP nun auch Dateien in den Formaten APE (Monkey’s Audio), MPC (Musepack), TTA (True Audio), WV (WavePack), OPUS (OGG OPUS) und OGG (OGG VORBIS).

Zudem wurden mit dem Update auf die neueste Version von BTR AMP die Unterstützung für FLAC-Dateien und das Zusammenspiel mit Siri verbessert. Darüber hinaus hat der Entwickler die Möglichkeit zum Bearbeiten von Metadaten integriert und seine App um einen Vollbild-Player für das iPad ergänzt.

BTR AMP lässt sich 30 Tage lang in vollem Umfang kostenlos testen, wenn ihr das Probeabo über die App aktiviert. Allerdings ist es hier unumgänglich, sich eine Kalendererinnerung zu setzen, bevor sich das In-App-Abo automatisch verlängert. Alternativ zu den hier monatlich fälligen 99 Cent oder den10,99 Euro pro Jahr gibt es die Anwendung nämlich auch als Einmalkauf für 35,99 Euro.

Doppler als Alternative für Mac und iOS

BTR AMP präsentiert sich vom Leistungsumfang vergleichbar mit dem Musik-Player Doppler, letzterer kann sich allerdings auf die Fahnen schreiben, über iOS hinaus auch eine App-Version für den Mac mit anzubieten. Ansonsten können beide Apps einen vergleichbaren Funktionsumfang für sich beanspruchen, dazu zählt auch die Unterstützung von CarPlay im Zusammenhang mit der iPhone-Version.

Auch Doppler lässt sich kostenlos ausprobieren. Die iPhone-Version hat hier einen Demo-Zeitraum integriert, bevor der Kaufpreis von 9,99 Euro für die aktuelle Version 2 fällig wird. Eine Testversion für den Mac lässt sich beim Entwickler laden, der reguläre Kaufpreis für die Desktop-Version liegt ansonsten bei 30 Euro.