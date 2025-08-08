Instagram führt Kartenfunktion und Reposts ein

Die Entwickler von Instagram haben sich einmal mehr von anderen Apps inspirieren lassen und und erweitern die Anwendung um verschiedene neue Funktionen, die laut Meta den Austausch zwischen Freunden erleichtern sollen. Dazu gehören neben erweiterten Optionen zur Standortfreigabe über eine integrierte Karte auch die Möglichkeit, öffentliche Reels und Beiträge zu reposten und ein neuer „Freunde“-Tab innerhalb der Reels-Ansicht.

Standortfreigabe über die Instagram-Karte

Die Instagram-Karte ermöglicht es, den eigenen Standort gezielt mit bestimmten Personen zu teilen. Nutzer können festlegen, ob die Freigabe allen Freunden, nur engen Freunden oder einer individuellen Auswahl zur Verfügung steht. Einschränkungen für bestimmte Orte oder Personen sind ebenfalls möglich. Auch Inhalte mit Ortsmarkierung – darunter Reels, Beiträge und Stories – werden auf der Karte angezeigt. Diese Beiträge sind nach Veröffentlichung in der Regel 24 Stunden sichtbar.

Bevor ihr die Neuerung nun sucht: Die Funktion wurde zunächst nur innerhalb der USA freigeschaltet, soll Instagram zufolge aber bald auch in anderen Ländern verfügbar sein.

Inhalte erneut teilen

Mit der neuen Repost-Funktion kann man öffentliche Reels und Feed-Beiträge im eigenen Profil weiterveröffentlichen. Die geteilten Inhalte erscheinen dann sowohl im Feed der Follower als auch in einem Repost-Bereich im eigenen Profil. Reposts werden stets dem ursprünglichen Urheber zugeschrieben.

Um ein Reel oder einen Beitrag zu reposten, tippt man auf das zugehörige Symbol. Reposts können auch zu einer Notiz hinzugefügt werden, indem man in die Gedankenblase auf dem Bildschirm tippt und „Speichern” auswählt.

Neuer „Freunde“-Tab in Reels

Der neue Tab „Freunde“ zeigt Reels, mit denen Personen aus der eigenen Kontaktliste interagiert haben – etwa durch Likes, Kommentare, Reposts oder eigene Veröffentlichungen. Nutzer können festlegen, ob ihre eigenen Likes und Kommentare in diesem Tab sichtbar sind, und die Aktivitätsanzeigen einzelner Kontakte stummschalten.

Beachtet hierzu den Einstellungsbereich „Teilen und wiederverwenden“ in der Instagram-App. Dort könnt ihr festlegen, was andere Nutzer mit den von euch erstellten Inhalten machen können.