iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 754 Artikel

Standort von Freunden und Reels anzeigen

Instagram führt Kartenfunktion und Reposts ein
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Die Entwickler von Instagram haben sich einmal mehr von anderen Apps inspirieren lassen und und erweitern die Anwendung um verschiedene neue Funktionen, die laut Meta den Austausch zwischen Freunden erleichtern sollen. Dazu gehören neben erweiterten Optionen zur Standortfreigabe über eine integrierte Karte auch die Möglichkeit, öffentliche Reels und Beiträge zu reposten und ein neuer „Freunde“-Tab innerhalb der Reels-Ansicht.

Standortfreigabe über die Instagram-Karte

Die Instagram-Karte ermöglicht es, den eigenen Standort gezielt mit bestimmten Personen zu teilen. Nutzer können festlegen, ob die Freigabe allen Freunden, nur engen Freunden oder einer individuellen Auswahl zur Verfügung steht. Einschränkungen für bestimmte Orte oder Personen sind ebenfalls möglich. Auch Inhalte mit Ortsmarkierung – darunter Reels, Beiträge und Stories – werden auf der Karte angezeigt. Diese Beiträge sind nach Veröffentlichung in der Regel 24 Stunden sichtbar.

Instagram Freunde Karte2

Bevor ihr die Neuerung nun sucht: Die Funktion wurde zunächst nur innerhalb der USA freigeschaltet, soll Instagram zufolge aber bald auch in anderen Ländern verfügbar sein.

Inhalte erneut teilen

Mit der neuen Repost-Funktion kann man öffentliche Reels und Feed-Beiträge im eigenen Profil weiterveröffentlichen. Die geteilten Inhalte erscheinen dann sowohl im Feed der Follower als auch in einem Repost-Bereich im eigenen Profil. Reposts werden stets dem ursprünglichen Urheber zugeschrieben.

Instagram Reposts

Um ein Reel oder einen Beitrag zu reposten, tippt man auf das zugehörige Symbol. Reposts können auch zu einer Notiz hinzugefügt werden, indem man in die Gedankenblase auf dem Bildschirm tippt und „Speichern” auswählt.

Neuer „Freunde“-Tab in Reels

Der neue Tab „Freunde“ zeigt Reels, mit denen Personen aus der eigenen Kontaktliste interagiert haben – etwa durch Likes, Kommentare, Reposts oder eigene Veröffentlichungen. Nutzer können festlegen, ob ihre eigenen Likes und Kommentare in diesem Tab sichtbar sind, und die Aktivitätsanzeigen einzelner Kontakte stummschalten.

Instagram Freunde Reels

Beachtet hierzu den Einstellungsbereich „Teilen und wiederverwenden“ in der Instagram-App. Dort könnt ihr festlegen, was andere Nutzer mit den von euch erstellten Inhalten machen können.

Laden im App Store
‎Instagram
‎Instagram
Entwickler: Instagram, Inc.
Preis: Kostenlos+
Laden
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
08. Aug. 2025 um 16:02 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41754 Artikel in den vergangenen 6551 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven