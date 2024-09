Bezahlen an der Zapfsäule jetzt auch mit der ACE-App

Nutzer der ACE-App können ihre Tankrechnungen jetzt direkt von der Zapfsäule aus begleichen. Der hinter der Anwendung stehende Auto Club Europa e.V. ist eine Kooperation mit PACE eingegangen und hat deren „Connected Fueling“-System in seine eigene Anwendung integriert.

Die Neuerung ist in der aktuellen Version 4.3 der ACE-App zu finden. Nutzer der Anwendung benötigen für das Bezahlen an der Zapfsäule nun keine separate App mehr, sondern können das „Connected Fueling“-System von PACE jetzt direkt aus ihrer Club-Anwendung heraus verwenden. Eine Mitgliedschaft im ACE ist hierfür nicht erforderlich.

Ein Benutzerkonto bei „Connected Fueling“ wird für diese Funktion allerdings vorausgesetzt. Mit diesen Anmeldedaten kann man die Funktion dann innerhalb der ACE-App freischalten. Der neue Menüpunkt versteckt sich hinter den auf der Startseite der App oben rechts neben den Profileinstellungen angezeigten drei Punkten.

Kompatible Tankstellen lassen sich filtern

Die in die ACE-App integrierte Tankstellensuche wurde in diesem Zusammenhang um einen zusätzlichen Filter erweitert. Wenn das entsprechende Häkchen gesetzt ist, werden nur noch jene Tankstellen angezeigt, die das Bezahlen von der Zapfsäule aus unterstützen.

Die ACE-App dürfte auch unabhängig von dieser Funktion aber vor allem für Mitglieder des Automobil-Clubs ein empfehlenswerter Download sein. Hier findet man neben Tankpreisen und einem Routenplaner auch Funktionen wie den ACE-Pannennotruf, die Adressen der ACE-Vertrauensanwälte, einen Vignetten-Shop und allgemeine Länder- und Verkehrsinformationen.

Europaweit mehr als 7.000 Tankstellen

Die Verfügbarkeit von „Connected Fueling“ hat sich über die vergangenen Jahre stetig erweitert. Zuletzt konnten wir darüber berichten, dass die Plattform um rund 1.200 Esso-Stationen erweitert wird. In Deutschland gehören neben Esso auch JET, HEM, Q1, Hoyer, BayWa und Calpam zu den unterstützten Tankstellenmarken. Ansonsten steht die Funktion auch an teilnehmenden Tankstellen in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und in Österreich zur Verfügung.