Zens Quattro Charger Pro 4: Doppeldecker-Ladestation für vier Geräte

Der Quattro Charger Pro 4 des niederländischen Anbieters Zens ist für Haushalte mit mehreren Personen konzipiert. Auf zwei Etagen bietet das Gerät die Möglichkeit, bis zu vier Geräte gleichzeitig und drahtlos mit Ladestrom zu versorgen.

Zens hat sich besonders auf die Fertigung von kabellosen Ladegeräten spezialisiert und wurde zunächst mit seinem Liberty Wireless Charger bekannt. Das Gerät ist an Apples AirPower-Idee angelehnt und ermöglicht es, zwei frei darauf positionierbare Geräte gleichzeitig zu laden. So richtig durchsetzen konnte sich dieses Konzept allerdings nicht.

Der neue Quattro Charger Pro 4 kommt dann auch wieder mit separaten Ladeflächen für die einzelnen Geräte, auf jedem „Stockwerk“ zwei davon. Die vier in das Gerät integrierten Ladeteller unterstützen den Qi2-Standard und sind somit auch vollständig mit MagSafe kompatibel. Neben dem iPhone 12 und allen darauf folgenden iPhone-Modellen lassen sich auch mit einer kabellosen Ladehülle ausgestattete AirPods damit laden.

Schnelle kabellose Ladung mit 15 Watt

Die maximale Ladeleistung liegt jeweils bei 15 Watt. Der Akku eines entladenen Smartphones lässt sich auf diese Weise im besten Fall innerhalb von einer halben Stunde auf 35 Prozent seiner Gesamtkapazität aufladen.

Der Quattro Charger Pro 4 von Zens ist aus recyceltem Aluminium gefertigt und dürfte mit seinem Gewicht von 745 Gramm stabilen Halt finden. Das Multi-Ladegerät misst 17,5 Zentimeter in der Breite und ist jeweils knapp sieben Zentimeter tief und hoch. Im Lieferumfang ist ein passendes Netzteil enthalten, das mit einem anderthalb Meter langen Kabel ausgestattet ist und mit seinen 65 Watt ausreichend stark sein sollte, um alle vier Ladeteller mit maximaler Leistung zu betreiben.

Wer sich die Multi-Ladestation von Zens in die Wohnung stellen will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Die offizielle Preisempfehlung für den Quattro Charger Pro 4 liegt bei 179,99 Euro. Der Verkauf erfolgt über die Webseite des Herstellers.