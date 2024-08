Bezahlen an der Zapfsäule jetzt auch bei Esso

Mit der App Pace Drive kann man jetzt auch an Tankstellen der Marke Esso direkt von der Zapfsäule aus bezahlen. Die hinter dem Angebot stehende Plattform Connected Fueling wird derzeit um insgesamt rund 1.200 Esso-Stationen erweitert.

Im ersten Schritt werden dabei 940 Esso-Stationen in das Ökosystem von PACE integriert. In einer späteren Phase sollen dann weitere 240 Stationen folgen, die derzeit noch unter der Marke OMV betrieben werden. Mit dieser Kooperation macht die Plattform einen gewaltigen Sprung nach vorne. Inzwischen kann man laut Angaben von Pace an mehr als 10.000 Tankstellen in 15 Ländern bargeldlos und von der Zapfsäule aus mit der zugehörigen App bezahlen. Zuletzt hatte Pace im April die Integration des knapp 700 Stationen umfassenden Tankstellennetzes von JET Deutschland verkündet.

Natürlich wird das System weiterhin längst nicht von allen Tankstellen hierzulande unterstützt. Um teilnehmende Stationen zu finden, müsst ihr die Kartenansicht in der Pace-App verwenden.

Per iPhone, Watch oder CarPlay bezahlen

Das Bezahlen von der Zapfsäule aus hilft nicht nur dabei, Warteschlangen zu vermeiden, sondern kann sich insbesondere auch für Motorradfahrer als nützlich erweisen, die sich so das Abnehmen des Helms ersparen.

Wie der Bezahlvorgang konkret abläuft, erfährt man bei der Nutzung der App Schritt für Schritt. Man wählt zunächst die bevorzugte Zapfsäule aus, autorisiert die Transaktion dann mit der gewünschten Zahlungsmethode und tankt dann wie gewohnt. Die Belege werden jeweils in der App gespeichert und zusätzlich per E-Mail zugesendet. Der Tankwart sieht per Systemmeldung, dass ihr korrekt bezahlt habt und keine Benzindiebe seid.

Alternativ zum iPhone selbst kann man den Bezahlvorgang auch über die Apple Watch oder direkt über den CarPlay-Bildschirm autorisieren. Mittlerweile akzeptiert das System von Pace auch eine breite Auswahl an Zahlungsmethoden, darunter neben Apple Pay auch verschiedene Kreditkarten. und PayPal.