BetaSzn: Online-Liste der mit iOS 15 kompatiblen Apps

Nachdem Apple seit gestern iOS 15 als Beta 5 an Entwickler verteilt, dürfte die Freigabe der korrespondierenden Version für Teilnehmer an Apples „Public Beta“-Programm zeitnah folgen. Die finale Freigabe des neuen Betriebssystems wird zwar frühestens gegen Ende kommenden Monats erwartet, doch lassen sich vermehrt Nutzer zu dem von Apple vorab angebotenen Ausprobieren hinreißen. Es empfiehlt sich mit Blick darauf allerdings stets, auch die Kompatibilität der regelmäßig genutzten persönlichen Apps mit dem neuen Betriebssystem zu überprüfen.

Entsprechende Fragen tauchen bei unserer Berichterstattung zu iOS 15 auch regelmäßig in den Kommentaren auf. Insbesondere beim Zusammenspiel früher Vorabversionen mit Banking-Apps tauchen regelmäßig Probleme auf.

Das Online-Angebot BetaSzn will hier in die Bresche springen. Die in eine Google-Onlinetabelle gepackte Liste führt in alphabetischer Reihenfolge iOS-Apps und Informationen zu deren Kompatibilität mit iOS 15 auf. Der Datenbestand wird von Nutzern zusammengetragen, die bereits mit den Beta-Versionen von iOS 15 arbeiten. Eigene Erfahrungen und Kompatibilitätsberichte können per Online-Formular übermittelt werden.

Unterm Strich lässt sich sagen, dass iOS 15 in der aktuellen Beta-Version bereits ausgesprochen verlässlich und stabil arbeitet. Eine generelle Entwarnung sollte mit diesem Status allerdings nicht einher gehen. Bei der Benutzung von Software-Testversionen lässt sich die Gefahr von unverhofften und gravierenden Problemen bis hin zum Datenverlust nie vollständig bannen.

Wer nicht mehr bis zur offiziellen Veröffentlichung der kommenden Apple-Betriebssysteme warten will, hat die Möglichkeit, einen Teil der angekündigten Software-Versionen im Rahmen von Apples Beta-Software-Programm bereits vorab zu testen. Aktuell stehen hier frühe Versionen von iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 und watchOS 8 zur Installation bereit. Über die Voraussetzungen und Installation informiert Apple ausführlich auf der Webseite zum Programm.