Apple-Watch-Aktion: 2 Nylon-Armbänder für 7 Euro

Der Anbieter CACOE ist uns bislang noch nicht untergekommen, doch dessen aktuelles Angebot für Apple-Watch-Armbänder ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. In verschiedenen Farben lässt sich der Verkaufspreis gerade um die Hälfte reduzieren, sodass ihr für ein Doppelpack mit zwei Armbändern nur noch rund 7 Euro bezahlt.

Bei den CACOE-Armbändern handelt es sich um Nylon-Loops, die in der Länge verstellbar sind. Das elastische Material ist dem Hersteller zufolge atmungsaktiv und wasserfest und lässt sich mit allen Modellen der Apple Watch verwenden. An den beiden Enden finden sich die klassischen Schnellverschlüsse zur Befestigung des Armbands an der Uhr. Die Regulierung der Länge ist mithilfe eines integrierten Edelstahlrings möglich.

CACOE bietet seine Nylon-Armbänder in den Farben Schwarz, Grau, Grün und Lila jeweils im Doppelpack an. Der Standardpreis für zwei der Armbänder liegt je nach Farbvariante zwischen 12,59 Euro und 13,99 Euro. Dieser lässt sich in den Farbvarianten Schwarz, Grün und Lila mithilfe von Aktionsgutscheinen um die Hälfte reduzieren.

Für den Preisnachlass aktiviert ihr entweder den unter „Aktuelle Angebote“ unter der jeweiligen Preisangabe angezeigten Aktionsgutschein auf den Produktseiten oder gebt den entsprechenden. Aktionscode an der Kasse ein: