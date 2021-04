Bestellstart für AirTags und das iPhone 12 in Violett

Apple bietet jetzt die AirTags und das neue iPhone 12 in Violett zur Vorbestellung an. Abhängig von den Lagerbeständen sollen die neuen Produkte dann in einer Woche, von Freitag, dem 30. April an ausgeliefert werden.

Apple beschreibt die AirTags als „kleines und elegantes Zubehör, das dabei hilft, wichtige Gegenstände mit Apples „Wo ist?“ App zu lokalisieren und zu finden“. Die kreisrunden Chips messen drei Zentimeter im Durchmesser und lassen sich dafür verwenden, Dinge die man regelmäßig verlegt, mithilfe der für iOS-Geräte und den Mac verfügbaren „Wo ist?“-App aufzuspüren.

Zu beachten ist allerdings, dass ein AirTag selbst keine Möglichkeit zur Befestigung beispielsweise an einem Schlüsselbund bietet. Wenn dies gewünscht ist, müsst ihr entweder zu dem von Apple zu Preisen ab 35 Euro angebotenen Originalzubehör greifen, oder euer Glück mit dem in großer Zahl angebotenen Zubehör von Drittanbietern versuchen.

Die AirTags selbst werden einzeln für 35 Euro oder im Viererpack für 119 Euro angeboten. Apples Originalzubehör beginnt mit Anhängern aus Polyurethan in den Farben Weiß, Deep Navy, Sonnenblume und Electric Orange bei 35 Euro. Wer es darauf anlegt, kann sich auch einen Design-Anhänger von Hermès für 439 Euro rauslassen.

iPhone 12 jetzt in Violett

Ebenfalls von heute an sind die Smartphone-Modelle iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett erhältlich. In einem umgewöhnlichen Schachzug hat Apple die zusätzliche Farboption für die Geräte im Zusammenhang mit seinen weiteren Hardware-Ankündigungen in dieser Woche vorgestellt.

Technisch bleiben die beiden iPhone-Modelle mit ihren 5,4“ beziehungsweise 6,1 Zoll großen Bildschirmen dabei unverändert. Apple liefert die Geräte lediglich von kommender Woche an in einem den Worten der Ankündigung zufolge „atemberaubenden neuen Violett“ aus. Damit stehen neben den bereits verfügbaren Varianten Blau, Grün, Schwarz, Weiß und Rot mit Violett hier nun sechs verschieden Farboptionen zur Auswahl. Die beiden iPhone-Modelle sind zu Preisen ab 799 Euro beziehungsweise 899 Euro erhältlich.