AirTags: Günstige Anhänger und Schutzhüllen fluten Amazon

In Vorbereitung auf den Vorverkaufsstart der AirTags am Freitag, den 23. April um 14:00 Uhr bringen sich aktuell zahlreichen Case- und Hüllen-Anbieter in Position, die günstigere Befestigungsmöglichkeiten für Rucksack und Schlüssel als Apple anbieten wollen.

Apples Zubehör verdoppelt den Preis

Zur Erinnerung: Apple hat angekündigt die Sachenfinder im Einer- und im Viererpack abgeben zu wollen und wird dafür dann 35 Euro bzw. 119 Euro verlangen. Das offizielle Apple-Zubehör verdoppelt den Preis der der einzelnen AirTags dann mindestens.

So werden sowohl für Apples Schlüsselanhänger aus Leder in Sattelbraun, (PRODUCT)RED und Baltic Blue jeweils 39 Euro fällig. Den Anhänger aus Leder, der in (PRODUCT)RED und in Sattelbraun angeboten werden soll kostet 45 Euro. Die Kunststoff-Anhänger aus Polyurethan, die in Weiß, Deep Navy, Sonnenblume und Electric Orange erhältlich sein werden, sollen ebenfalls für 35 Euro angeboten werden.

Dem Gepäckanhänger von Hermès, der mit seinem Verkaufspreis von 449 Euro mehr als ein iPad kostet, haben wir uns bereits gewidmet.

Bei Amazon für Preise zwischen 3 und 15 Euro

Wie mehreren ifun.de-Lesern inzwischen aufgefallen ist, scheint Amazon nun auch entsprechende Listings von Drittanbietern zuzulassen, die sich preislich deutlich unter Apple platzieren und Teilweise auch noch mal günstiger als der „Secure Holder mit Schlüsselanhänger“ sind, den der Apple-Partner Belkin ebenfalls ab Freitag verkaufen will.

So bietet der Online-Händler jetzt etliche Schlüsselanhänger, Leder-Riemen, Kunststoff-Hüllen und anderen AirTags-Befestigungsmöglichkeiten an, die fast alle für Preise zwischen 3 und 15 Euro erhältlich sind.

Dabei tauchen in den Produktlisten zwar auch China-Angebote mit Lieferzeiten von mehreren Wochen auf, viele Händler versprechen jedoch auch schon binnen zwei Tagen liefern zu können und sollten euch damit schon vor dem Versandstart der AirTags am 30. April mit entsprechenden Schlüsselanhängern versorgen.

