AirTags jetzt auch bei Amazon gelistet

Kurze Zeit nach dem Bestellstart für die AirTags hat sich der voraussichtliche Liefertermin bereits auf den Zeitraum zwischen dem 3. und 5 Mai verschoben. Wer sich eine zusätzliche Option auf frühzeitige Lieferung offen halten will, kann es parallel bei Amazon versuchen. Dort sind die AirTags jetzt ebenfalls gelistet.

Amazon gibt allerdings noch keinen konkreten Liefertermin an. Nach Bestellung wird als voraussichtlicher Zustelltermin der 3. Mai angegeben. Letztendlich bleibt also nur abzuwarten, ob die Bestellungen am Ende schneller von Apple oder Amazon ausgeliefert werden.

Auf die mit dem Angebot der AirTags verbundenen Zubehöroptionen haben wir diese Woche schon hingewiesen. Amazon bietet mittlerweile eine Unmenge AirTag-Anhänger zu teils extrem günstigen Preisen. Hier solltet ihr allerdings unbedingt auch einen Blick auf die Angaben zu Versandkosten und dem Lieferzeitraum werfen. Die Angebote kommen in der Regel aus dem Ausland und listen teils Liefertermine, die mehrere Wochen in der Zukunft liegen.

