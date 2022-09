Bestellstart bei Apple, Telekom, Vodafone und O2 um 14 Uhr

Apple weist zwar mittlerweile auch auf seiner Webseite auf die Uhrzeit für den morgigen Bestellstart für das iPhone 14 und die AirPods Pro 2 hin, dennoch laufen hier immer wieder Fragen diesbezüglich auf: Wie bereits bei den vergangenen iPhone-Verkaufsstarts sollen die Vorbestellungen der neuen Geräte ab 14 Uhr möglich sein.

Spannend bleibt natürlich wie immer, wann sich die Bestellseiten dann tatsächlich aufrufen lassen. Zudem gab es im letzten Jahr teils massive Probleme beim Auschecken und Bezahlen, sodass iPhone-Käufer, die eigentlich ganz vorne in der Reihe waren, teils sogar neu beginnen und sich letztendlich mit einem späteren Lieferdatum abfinden mussten.

Besser per App oder über die Webseite bestellen?

Mit Blick darauf, ob man besser per App oder über den Webbrowser bestellt, gibt es mittlerweile unterschiedliche Erfahrungswerte. Früher galt die Bestellung per App noch als Geheimtipp, zumindest im vergangenen Jahr hatten Nutzer bei Bestellung über den Webbrowser gleichen oder teils sogar mehr Erfolg.

Wenn ihr bei den ersten Vorbestellern seid, könnt ihr das neue iPhone im besten Fall bereits eine Woche später am 16. September in den Händen halten. An diesem Tag sollen auch die ersten – bereits seit gestern möglichen – Vorbestellungen für die Apple Watch Series 8 und die neue Apple Watch SE eintreffen. Die Apple Watch Ultra wird dann gemeinsam mit den AirPods Pro 2 vom 23. September an ausgeliefert.

Auch Telekom, Vodafone und O2 starten morgen

Gemeinsam mit Apple werden morgen auch die Mobilfunkanbieter die Vorbestellung der neuen iPhone-Modelle ermöglichen. Offiziell dürfen Telekom, Vodafone und O2 ebenfalls erst um 14 Uhr starten. In der Vergangenheit wurde diese Apple-Vorgabe teils missachtet, was dann entsprechenden Ärger nach sich gezogen hat. Somit ist kaum damit zu rechnen, dass man hier früher zum Zug kommt. Kunden der Telekom haben im Vorfeld aber weiterhin noch die Möglichkeit, sich ein sogenanntes „Premium-Ticket“ und damit bevorzugte Lieferung zu sichern. Allerdings sind die Provider auch mit Blick auf die Auslieferung der Geräte an die von Apple genannten Termine gebunden.

Eine Übersicht aller Bestell- und Auslieferungstermine rund um die iPhone-Vorstellung 2022 haben wir hier veröffentlicht.

Update bezüglich Amazon

Weil mehrfach nachgefragt wurde: Im offizielle Apple Store bei Amazon sind die neuen Geräte bislang noch nicht gelistet. Sobald sich das ändert, werden wir entsprechend informieren. Es ist zumindest wahrscheinlich, dass es dort morgen auch eine Bestellmöglichkeit gibt.