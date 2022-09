Bestellungen, Lieferungen, System-Updates: Die wichtigsten Termine der kommenden Wochen

Bereits seit gestern Abend, keine zehn Minuten nach Beendigung des iPhone-Events, lassen sich die neuen Modelle der Apple Watch in Apples offiziellem Online Store bestellen. Trotz hoher Preise fällt die Nachfrage offenbar ordentlich aus.

Apple Watch teils schon vergriffen

So ist die neue Apple Watch Ultra in vielen Varianten bereits so stark vergriffen, dass Apple die eigentliche Lieferzusage zum 23. September nicht mehr einhalten kann, sondern bereits Liefertermine von Mitte Oktober anzeigt. Ähnlich ist es um die LTE-Modelle der Apple Watch Series 8 bestellt. Auch hier werden viele Varianten der neuen Uhr, die eigentlich zum 16. September erhältlich sein sollte, nun erst ab Mitte Oktober erhältlich sein.

Bestell- und Liefertermine

7. September: Bestelltstart Apple Watch 8, Ultra & SE

Der große Vorverkaufsauftakt, also das Datum an dem sich die neuen iPhone-Modelle und die neuen AirPods ordern lassen, liegt jedoch noch vor uns. Erst am Morgigen Freitag gehen die nachgefragtesten Produkte in die Vorbestellung.

9. September : Bestelltstart iPhone 14

9. September: Bestelltstart AirPods Pro 2

Fast alle Hardware-Neuheiten werden dann am in einer Woche am Freitag, den 16. September ausgeliefert. Lediglich Das iPhone 14 Plus und die Apple Watch Ultra lassen als Nachzügler beide noch auf sich warten.

16. September : Auslieferung iPhone 14

16. September : Auslieferung Apple Watch 8 & SE

23. September : Auslieferung AirPods Pro 2

23. September : Auslieferung Apple Watch Ultra

: Auslieferung Apple Watch Ultra 7. Oktober: Auslieferung iPhone 14 Plus

Die Betriebssysteme

Vergleichsweise früh wird Apple mit der Ausspielung der mobilen Betriebssysteme iOS 16 und watchOS 9 starten. Beide Download sollen bereits am kommenden Montag bereitgestellt werden. macOS 13 Ventura und iPadOS 16.1 starten ihrerseits jedoch erst im Oktober bzw. noch später im Jahr.