Ältere Armbänder passen in die Apple Watch Ultra – Viele neue Designs verfügbar

Apple bietet die Apple Watch aktuell in fünf verschiedenen Gehäusegrößen an. Die Apple Watch SE gibt es in den Varianten 40 oder 44 Millimeter, die Apple Watch Series 8 kann man 41 oder 45 Millimeter groß kaufen und die Apple Watch Ultra kommt in einem 49 Millimeter großen Gehäuse.

Dieser breiten Auswahl zum Trotz scheinen sich die Armbänder der verschiedenen Versionen der Smartwatch zumindest weitgehend flexibel untereinander tauschen lassen. Apple spart bislang zwar die Details diesbezüglich aus, doch lässt uns zumindest erahnen, dass sich ältere Armbänder der Uhr auch mit der neuesten, extragroßen Apple Watch Ultra verwenden lassen.

Im Detail kann man auf der Apple-Webseite nachlesen, dass die aktuellen Armbänder für 45 Millimeter Gehäusegröße auch bei Gehäusen mit 42, 44 und 49 Millimetern passen. Somit können Käufer der Apple Watch Ultra, die sich kürzlich erst ein Armband für ein älteres Modell der Uhr geleistet haben davon ausgehen, dass sich dieses auch mit der neuen Premium-Variante der Apple-Uhr verwenden lässt.

Apple bietet die neuen Armbänder für die Apple Watch Ultra in drei verschiedenen Versionen zum Einzelpreis von 99 Euro auch separat an. Die robuste Variante „Alpine Loop“ zielt auf Outdoor-Abenteuer, das dünne und leichte „Trail Loop“ ist für Ausdauersportler gedacht und das „Ocean Armband“ ist für Wassersport optimiert.

Zahlreiche neue Armband-Varianten erhältlich

Mit den neuen Modellen der Apple Watch hat Apple gestern auch seinen Armband-Shop mit zahlreichen neuen Farbvarianten für die Standardmodelle der Uhr bestückt. Die Solo Loops gibt es neu auch in Agavengrün, Gelb, Mitternacht, Polarstern und Sturmblau. Das gewöhnliche Sportarmband kommt neu auch in Holunder, Schieferblau, Agavengrün, Weiß und Rot und auch die Stoffarmbänder sowie die Nike-Sondereditionen sind in zahlreichen zusätzlichen Varianten verfügbar.

Die Lieferzeit bei den Armbändern sieht dabei deutlich besser aus, als bei den neuen Modellen der Apple Watch selbst. Während es die neuen Armbänder meist bereits nächste Woche gibt, muss man bis zur Lieferung der Apple Watch Series 8 oder der Apple Watch Ultra in der Regel bereits bis Oktober warten, wenn man jetzt erst bestellt.