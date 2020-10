Bericht: Corona-Warn-App unzureichend angebunden

Kristin Becker, als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio aktiv, hat ihren Finger in eine Wunde gelegt, über deren Existenz wir spätestens seit den Mitte Juli publizierten Berichten über die veraltete Berliner IT-Infrastruktur im Bilde sind.

Es wird viel diskutiert über die Laboranbindung der #CoronaWarnApp. Bislang ging es dabei um die niedergelassenen Labore, ein Problem gibt es aber auch bei den Krankenhauslaboren. Meine Recherche dazu.#Corona #RKI #BMG https://t.co/okR8I6SJcf — Kristin Becker (@kbecker) October 27, 2020

Damals trug die Corona-Warn-App noch die frühe Versionsnummer 1.0.7, und förderte klaffende Lücken im Berliner Gesundheitswesen zutage.

Berlin meldete Lücken schon im Sommer

Wie aus einer Antwort der Gesundheitsverwaltung des Berliner Senates auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Bernd Schlömer (FDP) hervorging, konnten viele Berliner Labore positive Testergebnis nicht digital an die Corona-Warn-App übermittelt.

Wegen fehlender Anbindungen an das zentrale System konnten auch Anwender den QR-Code, der positive Testergebnisse für gewöhnlich begleitet, nicht über die App eingeben, sondern mussten eine Hotline bemühen, um das Testergebnis in die App zu bekommen und andere Nutzer so bei vergangenen Kontakten zu warnen.

Was damals noch als typisch Berliner Eigenart abgetan wurde, scheint die Performance der Corona-Warn-App in vielen Regionen der Bundesrepublik in Mitleidenschaft zu ziehen.

Auch große Kliniken ohne direkte Leitung

So berichtet Becker auf den Seiten der Tagesschau heute darüber, dass ausgerechnet Krankenhauslabore häufig ebenfalls nicht an das System angebunden sind.

Verlässliche Zahlen gebe es zwar keine, Beispiele wie das des Labors der München Klinik, dem immerhin zweitgrößten kommunalen Krankenhaus innerhalb Deutschlands, würden jedoch verdeutlichen, dass die fehlende Anbindung an das Rückgrat kein marginales Problem sind. So werden im Labor der München Klinik zwischen 1000 und 1200 Corona-Tests täglich ausgewertet – kein einziger davon kann automatisiert an die Corona-Warn-App durchgereicht werden.

Bundesgesundheitsministerium äußert sich nicht

Wie fast alles scheitert die Anbindung dabei an den nicht vorhandenen bzw. bereits anderweitig im Etat verplanten Mitteln. In München wäre wohl eine sechsstellige Summe zum Ausbau der IT-Infrastruktur nötig – Zuschüsse vom Bund seien allerdings nicht vorgesehen.

Aktuell werden die Corona-Tests pauschal mit 50,50 Euro vergütet – unabhängig davon ob eine Anbindung an das System der Corona-Warn-App existiert oder nicht. Anlass zur Hoffnung, dass sich daran kurzfristig etwas ändert wird, gibt Beckers Bericht nicht: