Corona-Warn-App: In Berlin nur eingeschränkt nutzbar

Die seit rund einem Monat verfügbare Corona-Warn-App der Bundesregierung lässt sich in einzelnen Regionen noch immer nicht wie vorgesehen nutzen.

Zwar sorgt sich die App bundesweit um das anonyme „Contact Tracing“ und ist in der Lage Nutzer zu warnen, die Kontakt mit positiv getesteten Anwendern hatten, bei der Eingabe positiver Testergebnisse laufen Anwender jedoch noch in Sackgassen.

Dies geht aus einer Antwort der Gesundheitsverwaltung des Berliner Senates auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Bernd Schlömer (FDP) hervor. Da die Berliner IT-Infrastruktur noch nicht für die Kommunikation mit der Corona-Warn-App vorbereitet wurde, können Anwender den QR-Code der positive Testergebnisse begleite nicht über die App eingeben, sondern müssen eine Hotline bemühen und das positive Testergebnis telefonisch übermitteln.

Ein zusätzlicher Aufwand, der die Anzahl der gemeldeten Positiv-Tests negativ beeinflussen könnte.

Das Inforadio des RBB berichtet:

[…] Eigentlich soll dieses anonymisierte Verfahren automatisiert über QR-Codes funktionieren, die Gesundheitsämter und Labore erzeugen, in denen die Corona-Tests ausgewertet werden. Doch das wird in Berlin noch dauern. „Es ist geplant, die derzeit noch erforderliche telefonische Verifikation im Zuge der zunehmenden digitalen Anbindung schrittweise abzubauen“, erklärte die Gesundheitsverwaltung.

Bisher seien die Berliner Gesundheitsämter noch nicht an den Server zur Erzeugung der QR-Codes angeschlossen. „Dies wird voraussichtlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen.“ Gleiches Bild bei den Laboren: „Die technischen Möglichkeiten werden erst in den nächsten Wochen entstehen“, hieß es in der Antwort.