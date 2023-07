Bericht: Apple verhandelt über Bundesliga-Rechte

Apple wird ja schon seit geraumer Zeit ein starkes Interesse an den Übertragungsrechten für europäische Fußballligen nachgesagt. Die Spekulationen diesbezüglich dürften auch nicht aus der Luft gegriffen sein. Wenn man sich Apples Engagement im Streaming-Bereich anschaut, wäre das Angebot einer namhaften europäischen Liga fast schon die logische Konsequenz. Aktuell macht die Meldung die Runde, dass Apple konkrete Verhandlungen bezüglich der Bundesliga-Übertragungsrechte führt.

Das Fachmagazin World Soccer Talk berichtet davon, dass Apple bereits Gespräche mit Verantwortlichen der deutschen Fußball Bundesliga geführt hat und ein ernsthaftes Interesse an den Streaming-Rechten für diesen Wettbewerb zeigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings nicht klar, ob es sich hier lediglich um die Übertragungsrechte der Bundesliga für die die USA und eventuell Kanada handelt, oder Apple den Zeitpunkt dafür gekommen sieht, auch in Europa als Sport-Streaming-Anbieter aufzutreten.

Apple hat den Fuß in der Tür

In den USA hat Apple ja zuletzt durch das Angebot des MLS Season Pass von sich Reden gemacht und dürfte sich damit verbunden ganz besonders über den Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami gefreut haben. Vermutlich hat die nordamerikanische Fußball-Liga im Zusammenhang mit diesem Transfer deutlich an Popularität auch über den amerikanischen Kontinent hinaus gewonnen.

Apple überträgt die Spiele von Messi bei Inter Miami im Rahmen des zum Preis von 12,99 Euro pro Monat angebotenen MLS Season Pass über Apple TV+. Ebenfalls auf Apple TV+ sind bereits die Freitagsspiele der Major League Baseball zu sehen.

In Deutschland werden die Karten 2025 neu gemischt

Die Übertragungsrechte für die Spiele der Fußball-Bundesliga in Deutschland werden von der Saison 2025/26 neu vergeben und einmal mehr darf mit Spannung erwartet werden, in welchem Umfang hier bislang in diesem Bereich in Deutschland gar nicht oder nur begrenzt vertretene internationale Quereinsteiger wie Apple oder auch Amazon bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen.