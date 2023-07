Audible-App erhält umfassende Siri-Unterstützung

Audible hat seine iOS-App in Version 4.1 veröffentlicht. Die unserer Meinung nach interessanteste Neuerung im Zusammenhang mit dem Update ist die umfassende Siri-Integration. Die Wiedergabe der Hörbücher und Podcasts lässt sich Audible zufolge jetzt umfassend mithilfe von Siri-Sprachbefehlen steuern.

Was hier vielleicht vorher schon funktioniert hat, entzieht sich ehrlich gesagt unserer Kenntnis. Auf jeden Fall können wir hier jetzt mit Sprachbefehlen wie „Hey Siri, spiele mein Audible-Hörbuch weiter“ arbeiten.

Über die Siri-Integration hinaus listet Audible im Zusammenhang mit dem Update dann noch diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Marvel Wastelanders als Audible-Podcast

Seit kurzer Zeit gibt es mit Marvel Wastelanders eine neue, exklusive Podcast-Serie bei Audible, die als „Audible Original“ deren erste Staffel sich unabhängig von einem Audible-Abo kostenlos abrufen lässt. Für den Zugriff ist einzig ein Benutzerkonto bei Amazon nötig.

Audible bewirbt die neue Podcast-Serie mit einem besondern Staraufgebot an Sprecherinnen und Sprechern, darunter Tom Wlaschiha, der in der Rolle des Jaqen H’ghar in der Fernsehserie Game of Thrones berühmt wurde und Devid Striesow, der unter anderem durch die Verfilmung von „Ich bin dann mal weg“ und zuletzt „Im Westen nichts Neues“ bekannt wurde.

Marvel Wastelanders zeichnet die düstere Zukunftsgeschichte eines Universums, in dem die Schurken gewonnen haben.In der ersten Staffel mit dem Titel „Marvel's Wastelanders: Star-Lord“ sind Peter Quill (Tom Wlaschiha) und Rocket (Devid Striesow) der Audible-Beschreibung zufolge nicht nur älter, ein bisschen rundlicher und etwas langsamer geworden, sondern auch sehr viel zynischer als zu den ruhmreichen Zeiten der Guardians of the Galaxy. Als sie mit ihrem Raumschiff eine Bruchlandung hinlegen, stellen sie fest, dass auch auf der Erde nicht alles so ist, wie es mal war. 30 Jahre sind vergangen, seit die Superschurken der Welt dort die Macht übernommen haben.

Zwei weitere Staffeln der neuen Podcast-Serie sind für dien Zeitraum zwischen 2023 und 2024 geplant.