Europäische Corona-Apps werden länderübergreifend kommunizieren

Die deutsche Corona-Warn-App ist jetzt seit einem Monat verfügbar. In diesem Zeitraum wurde oft auch kritisiert, dass es keine länderübergreifende Schnittstelle gibt und Reisende im Zweifel beim Grenzübertritt die Anwendung wechseln müssen. Die EU hat diesbezüglich bereits vergangenen Monat das Streben nach Interoperabilität angekündigt. Ein Durchführungsbeschluss soll die Einrichtung einer Schnittstelle für den Austausch anonymer Informationen nun vorantreiben.

In der Folge genügt es künftig, wenn Reisende innerhalb der EU-Staaten lediglich „ihre“ Corona-Warn-App installiert haben. Der Datenaustausch zwischen in den einzelnen Mitgliedsstaaten verfügbaren den Anwendungen soll unter Berücksichtigung der europäischen Richtlinien zum Datenschutz sicher vonstatten gehen, sodass diese auch länderübergreifend Kontaktpersonen ermitteln und warnen können.

Derzeit werden innerhalb der EU zehn verschiedene Corona-Warn-Apps angeboten, zehn weitere sollen in absehbarer Zeit folgen. Die Zusammenarbeit der Apps soll es ermöglichen, besser auf aktuelle Situationen zu reagieren und im optimalen Fall auch die Lockerung von Corona-bedingten Restriktionen erleichtern.

Knapp 16 Millionen Downloads der Corona-Warn-App

Die deutsche Corona-Warn-App wurde den Entwicklern zufolge mittlerweile 15,8 Millionen Mal geladen. Auch seien bereits mehr als 500 positive Testergebnisse über die App verifiziert worden. Die App sei zudem das größte je in Deutschland im Auftrag der Bundesregierung realisierte Open-Source-Projekt. Wobei wir hier kritisch anmerken wollen, dass die in Deutschland maßgeblich an der Entwicklung beteiligten Konzerne SAP und Telekom sich diesen Dienst fürstlich haben entlohnen lassen. Ohnehin wäre es wünschenswert, wenn die im Zusammenhang mit der App-Erstellung aufgebrachten Finanzmittel transparenter dokumentiert würden.