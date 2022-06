Belkin 3-in-1-Ladeständer lädt die Apple Watch jetzt schneller

Belkin hat sein 3-in-1-Ladegerät Boost Charge Pro in einer neuen Version angekündigt. Der Ladeständer kann die Apple Watch künftig auch im Schnelllademodus mit 15 Watt auftanken, zudem finden die AirPods und ein MagSafe-iPhone Platz und Ladestrom auf dem Zubehör.

Die Ankündigung ist vor allem auch deswegen erfreulich, weil wir uns mit dem zwischenzeitlich als Nachfolger angekündigten 3-in-1-Ladepad des Herstellers nie so recht anfreunden konnten. Der aufrechte Boost-Charge-Ständer ist unserer Meinung nach deutlich besser für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder einer Kommode geeignet, wird hier doch auch der iPhone-Bildschirm mit angenehmem Blickwinkel und zudem auch Face-ID-Kompatibel präsentiert.

Der Ladeständer von Belkin ist solide verarbeitet und kann mit einem absolut stabilen Stand überzeugen, was in erster Linie dem gummierten und ausreichen schweren Standfuß mit 13 Zentimetern Durchmesser zu verdanken ist. Ein Kritikpunkt ist leider dessen matte Oberfläche, die sich besonders in der weißen Ausführung als hartnäckiger Staubfänger erweist.

Aktuell bietet Belkin den Ständer über die Webseite zum Produkt in zwei Ausführungen an. Neben der Standardvariante mit einem 5-Watt-Lademagnet für die Apple Watch lässt sich auch die neue Schnellladeausführung mit 15 Watt auswählen. Inwieweit sich die beiden Versionen letztendlich vom Preis unterscheiden, bleibt abzuwarten. Bislang liegt die Preisempfehlung für Belkins Boost Charge Pro 3-in-1-Ladestation bei 149 Euro. Auch macht der Hersteller noch keine konkreten Angaben zum Verkaufsstart in Deutschland, wir gehen davon aus, dass sich hier im Juli etwas tut.

Schnelllade-Option ab Apple Watch Series 7

Die im vergangenen September vorgestellt Apple Watch Series 7 ist die bislang einzige Version der Apple-Uhr, die mit einer Option zum schnelleren Laden ausgestattet ist. Voraussetzung hierfür ein passender Schnelllade-Puck mit 15 Watt Leistung, der den Ladevorgang der Uhr im besten Fall um ein Drittel beschleunigen kann.

Apple bietet hierfür auch ein spezielles Schnellladegerät mit USB-C-Anschluss an, mit dessen Hilfe sich das neue Modell der Apple Watch schneller, mit Standardgeschwindigkeit aber auch alle älteren Modelle aufladen lassen.