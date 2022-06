ADAC-Mitgliedskarte jetzt offiziell in der iPhone-Wallet

Zur Apple Wallet hinzufügen lässt sich die digitale Mitgliedskarte des ADAC mit wenigen Schritten über die Webseite des Automobilclubs. An dieser Stelle sei auch nochmal daran erinnert, dass sich die in der iPhone-Wallet abgelegten Karten durch Antippen der drei Punkte in der rechten oberen Ecke umdrehen lassen. Dort finden sich beim ADAC nicht nur weitere Infos inklusive der wichtigsten Telefonnummern zum Melden von Pannen oder Unfällen, sondern auch die mit der Wallet-Karte verbundenen Einstellungen. Beispielsweise könnt ihr hier mit der ADAC-Karte verbundene Mitteilungen unterbinden.

Die Vorteile des einfachen Zugriffs auf die Mitgliedskarte liegen vor allem dann auf der Hand, wenn man regelmäßig beim Tanken vom ADAC-Mitgliedsbonus profitieren will. Aktuell gibt es hier bei Partnertankstellen der Marken Shell und Agip beziehungsweise Eni jeweils einen Cent pro Liter Rabatt. Ergänzend führt der ADAC an, dass die digitale Mitgliedskarte auch bei Pannen und im Rahmen sonstiger Dienstleistungen weitgehend als Mitgliedsausweis akzeptiert wird. Die physische Mitgliedskarte solle man aber dennoch weiterhin im Auto oder der Geldbörse behalten.

