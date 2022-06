Heute vor 15 Jahren: iPhone-Verkaufsstart in den USA

Nachdem das iPhone bereits im Januar 2007 angekündigt wurde, jährt sich heute der Verkaufsstart des ohne Frage revolutionären Apple-Telefons zum fünfzehnten Mal. Allerdings nur in den USA, in Deutschland konnte man das iPhone erst vier Monate später kaufen.

Apple hatte den Verkaufsstart des ersten iPhone an jenem 29. Juni auf 18 Uhr gelegt. Von diesem Zeitpunkt an konnte man das Gerät im Apple Onlineshop bestellen und in den amerikanischen Apple Stores direkt kaufen. Die Stückzahl pro Person war auf zwei der Geräte begrenzt.

Lieferumfang des ersten iPhone

Zeitgleich ging das ersten iPhone auch in ausgewählten Ladengeschäften von AT&T in den Verkauf, der amerikanische Mobilfunkanbieter war damals noch exklusiv Apples iPhone-Vertriebspartner in den USA. In Deutschland übernahm diese Rolle bei der iPhone-Einführung die Telekom. Das iPhone war zu Beginn auch ausschließlich mit einem Mobilfunkvertrag beim jeweiligen Apple-Partner nutzbar.

Apple hatte seine Ladengeschäfte damals umfassend für den Verkaufsstart des iPhone vorbereitet. Sämtliche Apple Stores waren am ersten Verkaufstag bis Mitternacht geöffnet und interessierte Kunden konnten die neuen Geräte nicht nur anfassen, sondern sie vom darauffolgenden Tag an auch im Rahmen von ausführlichen Workshops und Einführungsveranstaltungen kennenlernen.

Apple Store 5th Avenue in New York

Was heute normal ist, war vor 15 Jahren tatsächlich noch revolutionär und ungewohnt. Touch-Bildschirme waren zwar bereits verfügbar, auch bei Mobiltelefonen, allerdings waren diese qualitativ nicht mit den heutigen Standards vergleichbar und mussten in der Regel mit einem Plastikstift bedient werden. Das iPhone konnte dagegen mit einem völlig neuen Bedienkonzept überzeugen, bei dem ausschließlich die Finger zum Einsatz kamen und auch Multitouch-Eingaben möglich waren.

Zu den ersten von Apple mit dem iPhone ausgelieferten Apps gehörte neben Anwendungen wie Mail, Safari und Wetter auch Google Maps. Apples Karten-App gab es damals noch nicht, auch war das ersten iPhone noch nicht mit GPS ausgestattet und setzte für die Ortsbestimmung auf vergleichsweise ungenaue Mobilfunk-Triangulation.

Das erste iPhone war mit 4 GB Speichergröße zum Preis von 499 Dollar erhältlich, die Version mit 8 GB kostete 100 Dollar mehr. Damit verbunden war aber ein Mobilfunkvertrag bei AT&T zwingend erforderlich.