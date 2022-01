Beats Fit Pro vom 28. Januar an in Deutschland erhältlich

Die Apple-Tochter Beats will ihre als Alternative zu den AirPods Pro gehandelten Ohrhörer Beats Fit Pro vom 28. Januar an in Deutschland verkaufen. Vorbestellungen werden ab dem 24. Januar möglich sein, die Produktseite im Apple Store wurde bereits eingerichtet.

Während die komplett kabellosen In-Ear-Ohrhörer in den USA für 199 Dollar über den Tresen gehen, setzt Apple in Deutschland einen Verkaufspreis von 229,95 Euro an. Als Farbvarianten stehen Schwarz, Weiß, Violett und Grau zur Wahl.

Die Beats Fit Pro kommen mit flexiblen Wingtips, die insbesondere auch beim Sport für besseren Halt sorgen sollen und lassen sich mit mitgelieferten Ohreinsätzen in drei verschiedenen Größen verwenden. Bei der Verwendung stehen von den AirPods Pro bekannte Funktionen wie 3D-Audio mit dynamischer Kopfverfolgung, aktive Geräuschunterdrückung und Apples Schnellkopplungsfunktion zur Verfügung.

Die Ohrhörer sind nach IPX4 vor Schweiß und Wasser geschützt und lassen sich bis zu sechs Stunden – in Verbindung mit dem mitgelieferten Ladecase sogar bis zu 24 Stunden verwenden.