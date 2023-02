DuckDuckGo blendet auf dem iPhone Cookie-Banner aus

Wer von der neuen Funktion Gebrauch machen will, aktiviert in den Einstellungen von DuckDuckGo auf dem iPhone die Option „Cookie-Pop-ups verwalten“. Anschließend versucht die Browser-App wo immer möglich, die von den Webseiten angebotenen Cookie-Einstellungen ohne Einwirken des Nutzers so zu setzen, dass die Cookies minimiert und der Datenschutz maximiert wird. Die zugehörigen Fenster werden im besten Fall dann geschlossen, ohne dass man als Anwender irgend etwas davon mitbekommt.

