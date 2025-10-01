Baseus erweitert Nomos-Ladegeräte-Reihe um neue Tischstation

Mit dem neuen Nomos 67 Watt USB-C Tischladegerät ergänzt Baseus sein Sortiment an stationären Mehrfach-Ladelösungen für den Schreibtisch. Nachdem der Hersteller im vergangenen Jahr mit der Nomos 140 Watt Station ein Modell mit automatischem Kabeleinzug und ausklappbarer Qi2-Ladefläche vorgestellt hatte, folgt nun eine kompaktere Variante, die Steckdosenleiste, Schnellladegerät und kabelloses Laden kombiniert.

Kombination aus Steckdosenleiste und Ladehub

Die neue 6-in-1-Station vereint zwei klassische Netzsteckdosen mit drei USB-Anschlüssen und einer Qi2-zertifizierten Ladefläche. Zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Port versorgen kabelgebundene Geräte mit bis zu 67 Watt Ladeleistung über den Power-Delivery-Standard PD3.1.

Damit können beispielsweise Notebooks, Tablets oder Smartphones gleichzeitig geladen werden. Das kabellose Ladepad unterstützt bis zu 15 Watt und ist für iPhones ab dem iPhone 12 ausgelegt.

Die Magnetfläche lässt sich bis zu 60 Grad stufenlos anwinkeln. So bleibt das Display für Videokonferenzen oder Medieninhalte sichtbar. Die Ladefläche kann zudem gedreht werden, um das Telefon wahlweise im Hoch- oder Querformat zu nutzen.

Weiterentwicklung des Nomos-Portfolios

Mit dem 67 Watt-Modell richtet sich Baseus an Anwender, die eine platzsparende Lösung suchen, um mehrere Geräte an einem Arbeitsplatz zu versorgen. Im Unterschied zur größeren Nomos 140W Station fehlt hier der integrierte Kabeleinzug, dafür ersetzt eine klassische Steckdosenleiste mit zwei Buchsen zusätzliche Adapter. Beide Geräte sollen Ordnung auf dem Schreibtisch schaffen.

Das erste Nomos-Tischladegerät, die 140-Watt-Variante mit automatisch einziehbarem USB-C-Kabel, ist derzeit bei Amazon für 90,99 Euro statt 129 Euro erhältlich. Das neu vorgestellte 67W-Modell wird regulär für 99,99 Euro angeboten, lässt sich zum Start aber mit einem Rabattcoupon für 69,99 Euro bestellen. Käufer können so je nach Leistungsbedarf zwischen einer kompakten Mehrfachsteckdosen-Lösung und dem leistungsstärkeren Modell mit integriertem Kabelmanagement wählen.