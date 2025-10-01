iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 267 Artikel

QI2, zwei Steckdosen und drei USB-Ports

Baseus erweitert Nomos-Ladegeräte-Reihe um neue Tischstation
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Mit dem neuen Nomos 67 Watt USB-C Tischladegerät ergänzt Baseus sein Sortiment an stationären Mehrfach-Ladelösungen für den Schreibtisch. Nachdem der Hersteller im vergangenen Jahr mit der Nomos 140 Watt Station ein Modell mit automatischem Kabeleinzug und ausklappbarer Qi2-Ladefläche vorgestellt hatte, folgt nun eine kompaktere Variante, die Steckdosenleiste, Schnellladegerät und kabelloses Laden kombiniert.

Nomos Ladedock

Kombination aus Steckdosenleiste und Ladehub

Die neue 6-in-1-Station vereint zwei klassische Netzsteckdosen mit drei USB-Anschlüssen und einer Qi2-zertifizierten Ladefläche. Zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Port versorgen kabelgebundene Geräte mit bis zu 67 Watt Ladeleistung über den Power-Delivery-Standard PD3.1.

Charge Devices Nomos

Damit können beispielsweise Notebooks, Tablets oder Smartphones gleichzeitig geladen werden. Das kabellose Ladepad unterstützt bis zu 15 Watt und ist für iPhones ab dem iPhone 12 ausgelegt.

Die Magnetfläche lässt sich bis zu 60 Grad stufenlos anwinkeln. So bleibt das Display für Videokonferenzen oder Medieninhalte sichtbar. Die Ladefläche kann zudem gedreht werden, um das Telefon wahlweise im Hoch- oder Querformat zu nutzen.

Produkthinweis
Baseus Nomos 67W USB C Steckdosenleiste, USB C Ladegerät Steckdose mit Qi2 Magnetisches kabelloses Laden, Tragbar... 69,99 EUR

Weiterentwicklung des Nomos-Portfolios

Mit dem 67 Watt-Modell richtet sich Baseus an Anwender, die eine platzsparende Lösung suchen, um mehrere Geräte an einem Arbeitsplatz zu versorgen. Im Unterschied zur größeren Nomos 140W Station fehlt hier der integrierte Kabeleinzug, dafür ersetzt eine klassische Steckdosenleiste mit zwei Buchsen zusätzliche Adapter. Beide Geräte sollen Ordnung auf dem Schreibtisch schaffen.

Qi2 Ladestation

Das erste Nomos-Tischladegerät, die 140-Watt-Variante mit automatisch einziehbarem USB-C-Kabel, ist derzeit bei Amazon für 90,99 Euro statt 129 Euro erhältlich. Das neu vorgestellte 67W-Modell wird regulär für 99,99 Euro angeboten, lässt sich zum Start aber mit einem Rabattcoupon für 69,99 Euro bestellen. Käufer können so je nach Leistungsbedarf zwischen einer kompakten Mehrfachsteckdosen-Lösung und dem leistungsstärkeren Modell mit integriertem Kabelmanagement wählen.

Produkthinweis
Baseus NOMOS 5 in 1 Ladestation, 140 W USB-C Ladegerät mit 15 W Qi2.0 MagSafe Ladegerät, Typ C Einziehbares Kabel,... 90,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
01. Okt. 2025 um 16:32 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ein schönes USB C Stand Ladegerät wäre mal was interessantes. MagSafe ist nett aber nicht meine bevorzugte Wahl.

    Antworten Melden

    • So sehe ich das auch ich bin noch auf Lightning unterwegs, dort habe ich noch ein Ladedock für’s iPhone und die Watch. Sowas für USB-C bin auch noch am suchen, bin ebenso kein Freund vom induktiven Laden.

      Antworten Melden

  • Hab das, aber leider macht das ganz schlimme, fiepende Geräusche. Daneben im Home-Office zu arbeiten ist kaum möglich

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42267 Artikel in den vergangenen 6605 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven