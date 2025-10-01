Anker Intelligence: Soundcore-App jetzt mit KI-Assistenz „Anka“

Der Zubehör-Anbieter Anker hat die hauseigene Soundcore-App auf Version 4.0 aktualisiert. Mit dem Update führt das Unternehmen neue Funktionen ein, die auf den Einsatz künstlicher Intelligenz setzen.

Sprachassistenz und Übersetzung

Nutzer kompatibler Soundcore-Ohrhörer erhalten damit Zugang zu einer digitalen Sprachassistenz sowie zu einer Echtzeit-Übersetzungsfunktion. Beide Neuerungen ergänzen die bisherige Geräteverwaltung der App, mit der sich Einstellungen anpassen oder Firmware-Updates einspielen lassen.

Zentraler Bestandteil der neuen Version ist die Sprachassistenz „Anka“. Dieser erlaubt es, über das Mikrofon der Ohrhörer Sprachbefehle zu erteilen und Rückfragen zu stellen. Zusätzlich kann Anka gesprochene Inhalte live in andere Sprachen übertragen, etwa bei Vorträgen oder auf Reisen. Auch ein Modus zur beidseitigen Konversation ist integriert, bei dem Gespräche zwischen zwei Personen automatisch übersetzt werden.

Voraussetzungen und Kompatibilität

Die erweiterten Funktionen der App lassen sich grundsätzlich ab iOS 13 oder iPadOS 13 nutzen. Eine dauerhafte Internetverbindung ist jedoch erforderlich, um die KI-Funktionen verwenden zu können.



Als einer der ersten Ohrhörer von Anker bewirbt das Modell Soundcore AeroFit 2 die neuen KI-Funktionen und die KI-Übersetzung aktiv. Allerdings sollen auch andere Soundcore-Geräte mit integriertem Mikrofon unterstützt werden. Ausprobieren lassen sich die neuen Funktionen auch ohne verbundene Ohrhörer.

Neben den KI-Funktionen hat Anker auch die Benutzeroberfläche der App überarbeitet. Ziel sei eine intuitivere Bedienung mit klareren Strukturen. Zusätzlich wurde die sogenannte Entdeckungsseite neu gestaltet. Dort finden sich jetzt redaktionelle Inhalte rund um Klangthemen. Auch die Darstellung der Inhalte wurde laut Anker verbessert, um das Durchsuchen von Audioangeboten zu erleichtern. Das Update ist ab sofort im App Store verfügbar.