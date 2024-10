Baseus Nomos: Neue Desktop-Ladestation soll Ordnung schaffen

Mit dem Nomos 140 Watt Desktop-Ladegerät präsentiert Baseus eine neue Gerätekategorie, die nicht nur mehrere Endgeräte gleichzeitig mit Strom versorgen, sondern dabei auch für Ordnung auf dem Schreibtisch sorgen soll.

Mit automatischem Kabeleinzug

Die Ladestation soll das typische Kabelchaos reduzieren und richtet sich an Anwender, die tragbare Apple-Rechner auf ihrem Schreibtisch einsetzen. Für diese bietet die Baseus Nomos ein ausziehbares USB-C-Kabel, das nach dem Gebrauch wieder im Gehäuse verschwindet, ähnlich wie bei älteren Staubsaugern. Neben dem kabelgebundenen Laden unterstützt das Gerät auch das induktive Laden über ein ausklappbares Ladepad, das das iPhone magnetisch fixiert.

Baseus hat die Nomos als 5-in-1-Station konzipiert und stellt neben dem einziehbaren USB-C-Kabel und der Qi-zertifizierten Ladeauflage auch zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Port zur Verfügung.

Der Hersteller wirbt mit einer maximalen Leistung von bis zu 140 Watt im kabelgebundenen Betrieb und bis zu 15 Watt bei kabellosem Laden – mehr als ausreichend also, um Mac und iPhone gleichzeitig zu laden.

Mit wählbaren Leistungsmodi

Ein besonderes Merkmal ist die smarte Leistungszuweisung. Das Ladegerät verteilt die verfügbare Energie angeblich intelligent und passt die Leistungsabgabe automatisch an, je nachdem, wie viele Geräte angeschlossen sind und wie hoch deren aktueller Energiebedarf ist. Ein integriertes LCD-Display zeigt den Ladestatus in Echtzeit an, sodass ihr jederzeit den Überblick über die Stromversorgung eurer Geräte behalten könnt.

Darüber hinaus lassen sich verschiedene Leistungsmodi einstellen, die den Energiebedarf priorisieren. Baseus zufolge soll dies den Nutzern die Möglichkeit bieten, die Ladelösungen an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen, etwa mit dem „100 Watt Priority Mode“ für Geräte mit besonders hohem Strombedarf.

Das ausziehbare Kabel wurde angeblich mehr als 10.000 Mal getestet und soll sich somit für den dauerhaften Einsatz eignen.

Die neue Desktop-Ladestation lässt sich ab sofort vorbestellen und soll ab 4. November ausgeleifert werden. Der Listenpreis beträgt 199,99 Euro, zur Einführung ist auf der Amazon-Produktseite ein 40-Euro-Rabatt verfügbar.