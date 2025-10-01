Neue Aktion zum Genshin-Impact-Jubiläum
Apple Music Gratisaktion: Bis zu 3 Monate auch für Rückkehrer
Apple verbindet eine neue Werbeaktion für seinen Musik-Streaming-Dienst Apple Music mit dem fünften Jubiläum des beliebten Rollenspiels Genshin Impact. Nutzer in Deutschland und weiteren ausgewählten Regionen können sich aktuell einen zeitlich begrenzten, kostenlosen Zugang zu Apple Music sichern.
Die Aktion ist Teil der Vorstellung des neuen Jubiläumsalbums „The Long Way Home“, das in der App Apple Music Classical angeboten wird.
Bis zu drei Monate kostenlos hören
Die Aktion richtet sich an Personen, die derzeit kein aktives Apple-Music-Abo haben. Wer den Dienst noch nie genutzt hat, erhält bis zu drei Monate kostenfreien Zugriff. Frühere Abonnenten können in vielen Fällen zwei Monate ohne Gebühr freischalten. Nach Ende des kostenlosen Zeitraums geht das Abo automatisch in das Standardabo für 10,99 Euro pro Monat über, wenn es nicht vorher gekündigt wird.
Für die Teilnahme ist ein Apple Account mit hinterlegter Zahlungsmethode erforderlich. Das Angebot steht nur Personen ab 16 Jahren zur Verfügung und gilt in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien und Australien. Die Einlösung muss bis spätestens 31. Oktober 2025 erfolgen. Nutzer können den bereitgestellten Code über die Musik-App auf dem iPhone eingeben oder schlicht den Angebotslink aktivieren.
- Angebotslink: 3 Monate Apple Music kostenlos
Sofortige Kündigung ist möglich
Auslöser der Aktion ist das Jubiläum des Online-Rollenspiels Genshin Impact. Zum fünften Geburtstag veröffentlicht der Entwickler HoYoverse das EP-Album „The Long Way Home“ mit Musikstücken aus dem Spiel. In Apple Music Classical können Fans zusätzlich exklusive Kommentare von Synchronsprechern abrufen. Apple unterstützt die Veröffentlichung und bewirbt die Musik im Rahmen der laufenden Gratisaktion.
Aufgepasst: Das Angebot lässt sich nicht mit anderen Promotions kombinieren, die ebenfalls kostenlosen Zugang zu Apple Music ermöglichen. Wer den Testzeitraum nutzen möchte, kann das Abo nach Aktivierung sofort kündigen, um eine automatische Verlängerung zum regulären Preis zu vermeiden. Alle Details und Teilnahmebedingungen stellt Apple auf dieser Sonderseite bereit.
Nein danke. Ich bin wieder mit gekaufter Musik unterwegs. Und zwar am besten von CDs als ALAC, weil die Qualität im iTunes Store nicht CD-Qualität entspricht.
Ich bin noch weiter zurück gegangen, höre AIF auf meinem 5.5er iPod Video. Ein Traum.
@Lexington: Schön zu hören. Ich mit nem 5er ipod classic
Okay.
Ich habe leider keinen Anspruch auf das Angebot.
Ich leider auch nicht, obwohl für Rückkehrer… naja
Geht mir leider genau so, schade.
Ich habe 2 Monate Angeboten bekommen.
Ich auch. Sehr gut :-)
Das hat in der Tat funktioniert, okay
Da kann ich ja wieder mal Apple Music ausprobieren. 2 Monate gab es.
Solange Apple Music keine eigene Mediathek bietet und sämtliche Inhalte mit meinen vorhandenen Medien vermischt, nein danke.
Wie meinst du das genau? Ich kann eigene Musik per Music-App vom PC in die Cloud hochladen – es gibt halt einige Songs, die AM nicht hat. Diese wird dann aus der Cloud gestreamt und kann ganz normal in Listen integriert werden.
Hätte sowas gerne für Fitness+
So eine Falschmeldung!! Geht gar nix …
Nur weil es bei dir nicht geht, ist es nicht automatisch falsch.
Viele andere konnten 2-3 Monate einlösen.
Warum bekommen es einige ( zumindest 2 Monate ) und andere nicht.
Zuerst zeigt es mir 2 Monate an und dann bin ich plötzlich nicht qualifiziert!
Da sollte man vielleicht sagen warum einige für 2 Monate nicht qualifiziert sind !?
Wüsste es schon gerne !
Bei mir auch so. Gute Frage..
Das verwendete System, der Browser, die Sprache, der Account können das alles beeinflussen. Bei mir gingen z.B. damals die Shazaam-Angebote nicht bis ich die App unter iOS explizit auf Deutsch gestellt hatte (bei mir ist sonst alles Englisch); dann funktionierte es. Auch hab ich schon Berichte gesehen, dass es manchmal auf iOS nicht ging, dafür aber unter macOS. Vielleicht beschneidet Apple das Angebot auch wenn man schon zu oft teilgenommen hat…
Cool danke erst mal 2 Monate gratis wieder abgestaubt :-D
Zuhause nutzt man eher Amazon. Allerdings mag ich die App nicht fürs Auto ich finde die total unübersichtlich da gefällt mir die von Apple besser.
Klasse. Vor ein paar Tagen das Jahresabo gekauft.
Und? Wird es deswegen schlechter nur weil andere mal wieder rein schnuppern dürfen?
Die Zeiten wo man das noch gratis genommen hat sind lange vorbei. Nun will es niemand mehr selbst für lau.
Doch! Nur du evtl. nicht. Tellerrand und so.
Wenn es bei manchen nicht geht versuche das über den pc oder PlayStation mal. Da soll’s dann immer gehen.
Oder auch über Apple TV
Bei mir wird das Angebot gar nicht erst angezeigt bzw. springt nur von der Link Seite auf mein Apple Music und danach passiert nichts.
Ich habe keine Meldung bekommen und bin reingefallen und habe eine Abo abgeschlossen. Direkt gekündigt und wenn die Rechnung kommt werde ich den Widerruf machen
Für 3 € mehr nehme ich dann YouTube Premium. YouTube werbefrei + YouTube Music – kann zwar nicht mit Apple Music mithalten, reicht mir aber vollkommen!
Geht bei mir nicht sehr komisch
Dieses Angebot kann mit deinen aktuellen Abo nicht eingelöst werden also dreck
Weil du ein Abo hast.
Ich musste so lachen: „dreck“