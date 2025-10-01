Apple Music Gratisaktion: Bis zu 3 Monate auch für Rückkehrer

Apple verbindet eine neue Werbeaktion für seinen Musik-Streaming-Dienst Apple Music mit dem fünften Jubiläum des beliebten Rollenspiels Genshin Impact. Nutzer in Deutschland und weiteren ausgewählten Regionen können sich aktuell einen zeitlich begrenzten, kostenlosen Zugang zu Apple Music sichern.

Die Aktion ist Teil der Vorstellung des neuen Jubiläumsalbums „The Long Way Home“, das in der App Apple Music Classical angeboten wird.

Bis zu drei Monate kostenlos hören

Die Aktion richtet sich an Personen, die derzeit kein aktives Apple-Music-Abo haben. Wer den Dienst noch nie genutzt hat, erhält bis zu drei Monate kostenfreien Zugriff. Frühere Abonnenten können in vielen Fällen zwei Monate ohne Gebühr freischalten. Nach Ende des kostenlosen Zeitraums geht das Abo automatisch in das Standardabo für 10,99 Euro pro Monat über, wenn es nicht vorher gekündigt wird.

Für die Teilnahme ist ein Apple Account mit hinterlegter Zahlungsmethode erforderlich. Das Angebot steht nur Personen ab 16 Jahren zur Verfügung und gilt in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien und Australien. Die Einlösung muss bis spätestens 31. Oktober 2025 erfolgen. Nutzer können den bereitgestellten Code über die Musik-App auf dem iPhone eingeben oder schlicht den Angebotslink aktivieren.

Sofortige Kündigung ist möglich

Auslöser der Aktion ist das Jubiläum des Online-Rollenspiels Genshin Impact. Zum fünften Geburtstag veröffentlicht der Entwickler HoYoverse das EP-Album „The Long Way Home“ mit Musikstücken aus dem Spiel. In Apple Music Classical können Fans zusätzlich exklusive Kommentare von Synchronsprechern abrufen. Apple unterstützt die Veröffentlichung und bewirbt die Musik im Rahmen der laufenden Gratisaktion.

Aufgepasst: Das Angebot lässt sich nicht mit anderen Promotions kombinieren, die ebenfalls kostenlosen Zugang zu Apple Music ermöglichen. Wer den Testzeitraum nutzen möchte, kann das Abo nach Aktivierung sofort kündigen, um eine automatische Verlängerung zum regulären Preis zu vermeiden. Alle Details und Teilnahmebedingungen stellt Apple auf dieser Sonderseite bereit.