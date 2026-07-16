Telegram wird zum Texteditor: Großes Update fürs iPhone

Telegram liefert ein größeres Update für seine iPhone-App aus und entwickelt sich damit weiter vom klassischen Messenger zur Veröffentlichungs- und Community-Plattform. Neu sind ein Rich-Text-Editor, gebündelte Communitys, private Bot-Antworten und eine ausgebaute GIF-Suche.

Mit dem neuen Rich-Text-Editor lassen sich Beiträge mit Überschriften, Tabellen, Listen, Zitaten, Codeblöcken sowie eingebetteten Fotos und Videos gestalten. Nachrichten dürfen bis zu 32.768 Zeichen umfassen. Die Funktion steht aber zunächst nur Nutzern von Telegram Premium zur Verfügung.

Gruppen und Kanäle bündeln

Die neuen Communitys fassen mehrere Gruppen, Kanäle und Bots unter einem gemeinsamen Eintrag zusammen. Mitglieder können die zugehörigen Bereiche direkt aufrufen, ohne für jeden Chat einen eigenen Einladungslink zu benötigen. Administratoren bestimmen, welche Bereiche sichtbar sind und wer weitere Chats hinzufügen darf.

Telegram richtet sich damit unter anderem an Vereine, Unternehmen, Veranstaltungen und größere Onlinegemeinschaften. Statt zahlreicher einzelner Einträge kann eine komplette Community kompakt in der Chatliste erscheinen und bei Bedarf ausgeklappt werden.

Private Antworten von Bots

Bots können innerhalb einer Gruppe künftig Nachrichten senden, die nur für einen bestimmten Nutzer sichtbar sind. So lassen sich Begrüßungen, Menüs, Bestätigungen oder Fehlermeldungen anzeigen, ohne die Unterhaltung aller Mitglieder zu füllen. Auch von KI-Bots erzeugte Ergebnisse können auf diese Weise privat bleiben.

Die Funktion ergänzt den bereits eingeführten Gastmodus. Wir hatten darüber berichtet, dass Telegram bestehende Chats für KI-Bots öffnet, ohne ihnen dauerhaft Zugriff auf den vollständigen Verlauf zu geben.

Neue GIF-Suche

Abgerundet wird das Update durch eine Suche mit laut Telegram mehr als 350 Millionen GIFs. Suchbegriffe werden in 36 Sprachen unterstützt. Die Verarbeitung soll vollständig innerhalb der Telegram-Infrastruktur erfolgen und keine Drittanbieter einbeziehen.