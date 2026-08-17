Mit Bahnsparer steht eine weitere App in den Startlöchern, die Bahnverbindungen nicht nur nach Preis und Fahrzeit sortiert. Die Anwendung bezieht auch die bisherige Zuverlässigkeit einzelner Verbindungen ein, sodass Nutzer bereits vor der Buchung sehen können, wie häufig es in der Vergangenheit zu Verspätungen, Ausfällen oder Problemen mit Anschlüssen kam.

Bahnsparer ist derzeit noch in der Testphase. Interessierte Nutzer können per E-Mail einen Installationslink für die iPhone- oder Android-Version anfordern.

Verbindungssuche mit Preisalarm

In erster Linie soll die Bahnsparer-App bei der Suche nach günstigen Bahnverbindungen unterstützen. Nutzer können entweder einen festen Reisetag auswählen oder einen flexiblen Zeitraum vergleichen. Wer bereits weiß, wann die Reise stattfinden soll, kann einen Preisalarm für den Reisetag setzen.

Neben dem Preis zeigt Bahnsparer für jede Verbindung einen Zuverlässigkeitswert. Dieser beruht auf historischen Daten und soll Hinweise darauf geben, welche Züge in der Vergangenheit häufig verspätet waren und bei welchen Verbindungen Anschlüsse knapp ausfielen. In die Bewertung fließen unter anderem pünktliche Ankünfte, erreichte Anschlüsse und ausgefallene Halte ein.

Split-Tickets, FlixTrain und Fahrgastrechte

Bei der Suche nach dem günstigsten Preis berücksichtigt die App auch das Deutschlandticket, mögliche Split-Tickets und Angebote anderer Anbieter. Bei den Split-Tickets prüft Bahnsparer, ob zwei separate Tickets für dieselbe Verbindung günstiger sind als eine durchgehende Fahrkarte. FlixTrain- und DB-Verbindungen erscheinen gemeinsam in einer nach Preis sortierten Liste.

Bahnsparer kann zudem die tatsächliche Ankunft aufzeichnen und anschließend beim Beantragen einer möglichen Verspätungsentschädigung unterstützen.

Railwise verfolgt einen ähnlichen Ansatz

Bahnsparer ist nicht die erste App, die den Ansatz verfolgt, aktuelle Verbindungsdaten mit historischen Zuverlässigkeitswerten zu kombinieren. Wir haben in diesem Bereich bereits Railwise vorgestellt. Grundlage für solche Angebote sind unter anderem die von der Bahn für Drittanbieter bereitgestellten Echtzeitdaten für Drittanbieter .