Backflip: Kleine PopSocket-Alternative mit Stativfunktion

Die in Norddeutschland ansässige Tech- und Lifestyle-Marke Vonmählen hat mit dem Backflip Pure eine neue Alternative zu den beliebten PopSockets für Smartphone-Anwender im Programm, die ebenfalls auf der Geräterückseite befestigt wird und dort einen sichereren Griff gewährleisten soll.

Vonmählen bewirbt das 20 Euro teure Accessoire als „schmalsten Phone Grip am Markt“ und gibt die Tiefe des 4 cm x 4 cm großen Halterings mit nur 0,6 Zentimetern an. Der neun Gramm schwere Backflip muss anders als die PopSockets nicht aufgeklappt werden, sondern gestattet das „Aufsliden“ mit dem Finger während der Nutzung.

Während der Backflip in der Hand des Nutzers für zusätzlichen Halt sorgen soll, kann der kleine Ring dank seiner Stativfunktion auch als iPhone-Ständern auf dem Tisch eingesetzt werden. Zudem soll auch das Anstecken an MacBook-Displays möglich sein. Am iPhone selbst werden die Backflips per Klebehalterung befestigt und eigenen sich damit nicht für den Einsatz an iPhone-Modellen mit MagSafe-Rückseite.

Auf allen anderen Geräten sollen die Backflips die induktive Lademöglichkeit nicht einschränken und lassen sich hier verwenden, auch wenn das iPhone per QI-Matte mit Strom versorgt wird.

Magnetischer Dot liegt bei

Dem Backflip Pure liegt ein magnetischer Vonmählen Dot bei, der auf vertikalen Oberflächen befestigt werden kann und hier die Nutzung des Backflip als Magnethalterung ermöglicht.

Als mögliches Einsatzbeispiel gibt der Hersteller die Nutzung auf dem Armaturenbrett an. Sowohl der Vonmählen Backflip als auch der Vonmählen Dot kann rückstandslos von seinen Klebeflächen entfernt werden.

Der neue Backflip Pure ist ab sofort in den Farbvarianten White, Black, Marine und Light Gray im Handel und auf amazon.de erhältlich.