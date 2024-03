GameSir G8: Lust auf Spiele? Schnappt euch einen Game-Controller!

Solltet ihr mal wieder Lust auf ausgedehnte Spieleabende mit eurem iPhone haben, euch vom App Store aber irgendwie überfordert fühlen und von der Touchscreen-Steuerung aktueller Titel schon zu oft enttäuscht worden sein, dann gönnt euch einen Game-Controller.

Eine Empfehlung, die wir nicht aus heiterem Himmel aussprechen, sondern nach einem Wochenende mit dem Game-Controller GameSir G8 Galileo, in dessen Verlauf uns das Autorennspiel Asphalt 8 außergewöhnlich gut unterhalten und uns so an die frühen Tagen des App Stores erinnert hat.

Dies gilt vor allem für den breiten Katalog an Spielen, den Apple in seinem Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade bereithält und die Tatsache, dass alle dort verfügbaren Games auf In-App-Käufe, Mikrotransaktionen und zusätzliche Bezahlungen verzichten.

GameSir G8 Galileo mit USB-C

Allerdings hätten wir Apple Arcade ohne den neuen Controller wohl nicht noch mal mit Münzen gefüttert; mit dem komfortablen USB-C-Controller, der bereits für 59 Euro zu haben ist, lohnt sich die Spiele-Flatrate aber umgehend.

Nicht nur, weil sich hier so viele Spiele ausprobieren und anspielen lassen, bis ihr eure persönlichen Favoriten ausgemacht habt, sondern auch weil der Spiel-Controller endlich den Blick auf das gesamte Display des iPhone 15 Pro freigibt und nicht mehr ein knappes Viertel unter Daumen und Handballen versteckt.

Klingt jetzt ein wenig, als ob wir hier von einer Offenbarung schreiben, genau so fühlen wir uns aber auch gerade. Die letzte intensive Nutzung eines Spiel-Controllers liegt mit dem Logitech Powershell nun schon satte 10 Jahre hinter uns. Als iOS 13 die Unterstützung für Xbox- und PlayStation-Controller nachrüstete, haben wir auch diese noch mal ausprobiert, gerade zum Spielen auf dem iPhone braucht man jedoch einen Controller, der das Gerät auch direkt aufnimmt.

Das iPhone 15 Pro liefert die Energie

Aktueller Anlass, den GameSir G8 Galileo auszuprobieren, ist die Tatsache, dass der USB-C-Controller kompatibel mit dem iPhone 15 Pro ist und keine eigene Stromversorgung benötigt, sondern seinen Betriebsstrom direkt vom iPhone erhält.

Und viel mehr ist zu dem GameSir G8 Galileo eigentlich schon nicht mehr zu sagen. Einmal mit dem iPhone verbunden (der Klemmmechanismus hält das Gerät knackfest, der USB-C-Port ist so flexibel, dass man sich keine Sorgen um ein mögliches Verkanten machen muss), kann dieser alle Spiele steuern, die im App Store als kompatibel mit Game-Controllern gekennzeichnet sind.

Tasten programmierbar, Gehäuse magnetisch

Beim Spielen eines Titels, lässt sich dann frei zwischen analogem Stick und klassischem Steuerkreuz wählen. Zudem bietet der Controller das schnelle Programmieren seiner Tasten über die ebenfalls vorhandene Memory-Taste an. Wer etwa die rückseitig angebrachten Schultertasten mit denselben Funktion wie A und B belegen möchte, kann dies hier mit wenigen Tastendrücken tun. Wie genau die Programmierung abläuft, erklärt das Benutzerhandbuch, das hier im PDF-Format vorliegt. Die Home-Taste ruft umgehend die Game-Center-Ansicht auf. Mit der Anzeige-Taste lässt sich in vielen Spielen eine schnelle Bildschirmaufzeichnung aktivieren.

Ebenfalls ganz nett: Die Coverabdeckungen unter den Handballen links und rechts sind magnetisch arretiert und lassen sich einfach abnehmen, um hier etwa den Controller zu reinigen oder die Analog-Sticks durch die drei mitgelieferten Ersatzsticks auszutauschen. Dem GameSir G8 Galileo liegen ein Ersatzstick sowie zwei weitere Sticks mit alternativen Größen und Oberflächenbeschaffenheiten bei.

Am unteren Geräteende lässt ein vorhandener USB-C-Port das Laden eingesteckter iPhone-Modelle zu. Eine 3,5-mm-Klinkenbuchse überträgt das Audiosignal auf Wunsch ohne Latenz.

Mit Gutschein für 59 Euro

Den GameSir G8 Galileo wird über den Online-Händler Geekbuying verkauft und ist hier für knapp 70 Euro gelistet. Über den Gutschein-Code NNNDEGSG8 lässt sich der Preis jedoch auf faire 59 Euro reduzieren und versorgt Gelegenheitsspieler mit einem Accessoire, das Lust macht, das iPhone mal wieder als mobile Konsole einzusetzen und endlich auch ein Grund liefert, Apples Spiele-Flatrate Apple Arcade mal wieder auf interessante Neuvorstellungen hin abzuklopfen.

Der GameSir G8 Galileo ist eine klare Empfehlung für Anwender des iPhone 15 Pro.