AVM aktualisiert FRITZ!Apps: Jetzt auch mit Eero telefonieren

So soll das Update die aktiven WLAN-Bänder nun wieder vollständig anzeigen und zudem dafür sorgen, dass auch vorhanden FRITZ!Powerline-Produkte im Bereich „Heimnetz und Mesh“ der MyFRITZ!App wieder komplett angezeigt werden. Zudem will der Router-Verkäufer die Ersteinrichtung der App vereinfacht haben.

Der Berliner Netzwerk-Ausrüster AVM hat fast alle seiner im App Store angebotenen iPhone-Applikationen aktualisiert und bietet alle Downloads bis auf die erst im Dezember erneute Streaming-App FRITZ!App TV jetzt in neuen Versionen zum Download an.

Insert

You are going to send email to