Apple Watch als iPod: Der „TinyPod“ enttäuscht

Mitte Juli sorgte die Vorstellung des “TinyPod” für Schlagzeilen und schien den Zeitgeist zu treffen, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge.

Ein namenloser Zubehörhersteller sprach von der “Wiedergeburt des iPod” und stellte eine Hülle für die Apple Watch vor, die diese in einen iPod-ähnlichen Handheld verwandeln sollte. Vor allem das funktionale Clickwheel sprach damals die Fans des klassischen Designs an.

Die Neuvorstellung sorgte für ein weitgehend positives Echo aus der Community und mit ihrem Preis von deutlich unter 100 Dollar wohl auch für eine ganze Handvoll Vorbestellungen. Jetzt wurden die ersten Modelle des TinyPod ausgeliefert und versorgen uns mit den ersten Videorezensionen der kleinen Apple-Watch-Hülle. Wirkliche Begeisterung will sich bislang jedoch nicht einstellen.

Mechanisches Scrollen, ohne Klick

Die Idee, das Design eines iPod auf ein modernes Gerät zu übertragen, hat auch den Filmemacher Dave Lee angesprochen, der sich nun als einer der ersten mit dem TinyPod auseinandergesetzt hat.

Die Umsetzung des TinyPod hinterlässt gemischte Eindrücke bei Lee. Der Hauptgrund: Der Mechanismus zur Steuerung der Apple Watch erfolgt vollständig mechanisch. Ein System aus Riemen überträgt die Bewegung des Scrollrades an die Krone der Apple Watch. Das Fehlen elektronischer Bauteile macht das Design zwar unabhängig von Akkus oder anderer Technik, führt jedoch auch zu Schwächen in der Bedienung. So wirkt die Scroll-Funktion hakelig und unpräzise.

Ein weiteres Manko ist die fehlende Möglichkeit zur direkten Auswahl per Scrollrad. So bleibt hier nur die Option, den Touchscreen der Uhr für die Auswahl zu verwenden, was die Funktionalität des Scrollrades überflüssig werden lässt.

Die Macher des TinyPod bieten zwar auch eine einfache (und günstigere) Variante ohne Scrollrad an. Doch auch diese ist nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, was gegen den Transport der Apple Watch am Handgelenk spricht.

Die Idee des TinyPod bleibt originell und kreativ, bietet im Alltagseinsatz aber offenbar so gut wie keinen Mehrwert.