Auto-Integration: Honda startet mit „Google built-in“

Nach aktuellem Informationsstand kommt die neue Version des Honda Accord allerdings nur in den USA auf den Markt. Dementsprechend ist offen, wann Honda seine Google-Integration auch in Europa präsentiert.

Mit Honda nimmt ein weiterer Autohersteller die von Google angebotene, mit CarPlay konkurrierende Smartphone-Integration Google built-in an Bord. Der in den USA für kommenden Monat angekündigte Honda Accord 2023 wird dem Hersteller zufolge sein erstes Fahrzeug sein, das über Google Maps hinaus auf die vollumfassende Einbindung weiterer Google-Dienste, inklusive der Sprachsteuerung mithilfe von Google Assistant setzt.

