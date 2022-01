Hat die AusweisApp2 euren Perso fehlerfrei gescannt, euren sechsstelligenPIN erfragt und die vom KBA angeforderten Personendaten übermittelt, leitet euch die App wieder zurück an die Behörde und quittiert eure Online-Abfrage mit einer positiven Bestätigung, die darauf hinweist, dass der Punktestand in den kommenden Tagen per Post bei euch eingehen wird.

Oder, anders formuliert: Prüft euren Punktestand in Flensburg . Der Vorgang ist kostenlos und kann von allen Fahrerlaubnis-Besitzern in Anspruch genommen werden. Der Personalausweis mit aktiver Online-Funktion und die offizielle AusweisApp2 reduzieren den virtuellen Behördengang dabei auf drei Display-Berührungen und das Auslesen des eigenen Personalausweises über die iPhone-Rückseite.

Digitaler Behördengang per App Punkte in Flensburg? Für Online-Abfrage reicht AusweisApp2

