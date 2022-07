Ausverkauft: Apples alter 5-Watt-Ladestecker verabschiedet sich

Das alte 5-Watt-Netzteil von Apple kam im Jahr 2009 in den Verkauf und lag iPhones beginnende mit dem Modell 3GS lange Zeit auch bei. In die Schlagzeilen kam das Zubehör vor acht Jahren im Rahmen einer Rückrufaktion. Bis heute können Kunden die ursprüngliche Generation mit der Modellnummer A1300 kostenlos gegen eine aktualisierte Version tauschen. Grund für die Maßnahme war die Gefahr des Überhitzens. Ausführliche Informationen seinem Austauschprogramm für die europäische Version des USB-A-Netzteils hat Apple hier veröffentlicht .

Apple geht beim Umstieg von USB-A auf USB-C offenbar den nächsten Schritt an. Der alte 5W USB Power Adapter ist in Deutschland und weiteren Ländern aktuell nicht mehr erhältlich. Auf der Produktseite ist der Hinweis „Ausverkauft“ vermerkt und es durchaus wahrscheinlich, dass der Ladestecker demnächst vollständig von Apples Webseite verschwindet.

