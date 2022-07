Xiaomi und Leica: Smartphone mit Kamera oder umgekehrt?

Mit Blick auf die sonstigen Eigenschaften präsentierten sich die neuen Xiaomi-Telefone technisch auf modernstem Stand. Dazu zählen Bildschirme mit bis zu 6,73“ Größe und ein Akku, der sich kabelgebunden mit bis zu 67 Watt schnell aufladen lässt. Mit Blick auf eine Verfügbarkeit in Deutschland oder auch die internationalen Preise will sich der Hersteller bislang nicht äußern. In China ist das Xiaomi 12S Ultra umgerechnet ab rund 850 Euro erhältlich. Wer sich für die ausführlichen technischen Details interessiert, wird hier bei Xiaomi fündig.

Xiaomi bewirbt die Kamera seines neue Flaggschiff-Modells als professionelle Weitwinkelkamera, die mit einem 1“ großen Sony-Bildsensor ausgestattet ist, dessen Pixelgröße sich durch Pixel-Binning auf 3,2μm verdoppeln lässt, was nicht nur den Dynamikbereich vergrößert, sondern insbesondere auch bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil ist. Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder unterstützen das 10-Bit-RAW-Format von Adobe Labs und sind damit verbunden optimal für die Nachbearbeitung in Adobe Lightroom geeignet.

