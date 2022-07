Anker 757 PowerHouse: Ab sofort verfügbar

Ankers 757 PowerHouse soll sich am Stromnetz in nur 60 Minuten auf satte 80 Prozent seiner Kapazität bringen lassen und kann optional auch mit den ebenfalls von Anker angebotenen Solar-Segeln direkt von der Sonne aufgeladen werden.

In ihrem Inneren setzt die Anker 757 PowerHouse auf LiFePO4-Akkus, die etwas teurer als die häufig verbauten Lithium-Ionen-Akkus sind, dafür aber auch mit besseren Kennzahlen in Sachen Langlebigkeit und Feuerempfindlichkeit punkten können.

Die dritte tragbare Ladestation des Zubehöranbieters Anker, das mit einer Kapazität von 1229 Wh bislang größte PowerHouse-Modell, ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die so genannte Anker 757 PowerHouse kostet 1700 Euro und soll bei heutiger Bestellung zwischen dem 15. und dem 21. Juli geliefert werden.

Insert

You are going to send email to