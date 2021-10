Austauschprogramm für die AirPods Pro verlängert

Die AirPods Pro sind seit dem 30. Oktober 2019 bei Apple erhältlich. Die Änderung der Laufzeit von Apples Serviceprogramm bewirkt nun, dass Kunden, die die Ohrhörer direkt am ersten Tag erworben haben, dies beim Auftreten der genannten Probleme noch bis Ende Oktober 2022 umtauschen können. Ursprünglich wäre das Serviceprogramm für die ersten Käufer bereits Ende in knapp zwei Wochen ausgelaufen.

Apple hat sein Austauschprogramm für die AirPods erst vergangenen Oktober an den Start gebracht, obwohl sich Käufer der Ohrhörer bereits Monate zuvor mit den genannten Problemen konfrontiert sahen. Zuvor hatte der Hersteller lediglich zwei Support-Dokumente diesbezüglich veröffentlicht , in denen die Problematik indirekt bereits eingestanden, jedoch nicht offiziell von einem Gerätefehler gesprochen wurde.

Apple stellt es Besitzern der AirPods Pro frei, ob sie sich mit dem Problem an den hauseigenen Support oder einen zertifizierten Servicepartner wenden. Ihr könnt in der Angelegenheit Kontakt mit dem Apple Support aufnehmen, einen Termin in einem Apple Store vereinbaren oder einen nahegelegenen Servicepartner aufsuchen.

