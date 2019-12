Ausprobiert: Yeelight Table Lamp Pro mit HomeKit und Qi-Pad

Die mit HomeKit kompatible Yeelight Tischlampe YLCT03YL eignet sich gleichermaßen für die Verwendung als kleine Lese- oder Nachttischlampe und verfügt in der Premiumvariante zusätzlich über eine Induktionsladefläche im Fuß. Wir haben uns den als China-Import für rund 72 Euro erhältlichen Lichtspender angesehen.

Vornweg sei gesagt, dass die Lampe derzeit nur mit einem chinesischen Netzteil erhältlich ist. Für den Betrieb ist also zusätzlich ein Adapter erforderlich, bei uns kommt dieses Modell von Brennenstuhl zum Einsatz. Der Adapter ist etwas klobig, dafür wackelt das China-Netzteil dann auch nicht so herum, wie dies teils bei dünneren Alternativen der Fall ist.

Die Lampe selbst ist kleiner als wir erwartet hätten. Von der Verwendung als Schreibtischlampe würden wir aufgrund der geringen Höhe abraten, als kleine Leseleuchte lässt sie sich mit einer Lichtleistung von 350 Lumen jedoch verwenden. Der Schirm kann für diesen Zweck auch ein wenig nach oben geklappt werden.

Optimal eignet sich die Yeelight Tischlampe YLCT03YL wohl für den Einsatz auf dem Nachttisch. Hier profitiert ihr von Funktionen wie der zwischen 2700 und 6500K anpassbaren Farbtemperatur, einem integrierten Schlaftimer und nicht zuletzt auch der Induktionsladefläche. Ein aufgelegtes iPhone lässt sich auch mit Hülle laden, der Ladevorgang wird durch eine sehr dezente und auch nachts nicht störende Mini-LED neben dem Schalter der Lampe angezeigt.

Einmal eingesteckt, lässt sich die Lampe mittels des für HomeKit üblichen Code-Scans über WLAN ins heimische Smarthome-System einbinden. In HomeKit stehen dann die üblichen Lampenfunktionen, also Licht an bzw. aus und Dimmen bzw. Änderung der Farbtemperatur zur Verfügung. Weitere Funktionen bietet die optional verwendbare Yeelight-App. Wir haben diese Anwendung im Rahmen unseres Reviews der Mi Bedside Lamp bereits ausführlich vorgestellt. Der Leistungsumfang bei der Yeelight-Tischlampe ist im Wesentlichen identisch, allerdings fallen hier natürlich die Farbfunktionen weg.

Die Tischlampe von Yeelight kann zwar nicht in Farben leuchten, kann dafür aber mit einem „Ambient-Leuchtring“ an der Oberseite punkten. Dieser gibt einen Teil des Lichts auch nach oben ab, was vor allem dann, wenn die Lampe die einzige Lichtquelle ist, für angenehmere Stimmung sorgt.

Der integrierte Timer ist standardmäßig auf 15 Minuten eingestellt, dies lässt sich über die Yeelight-App ändern. Aktiviert wird der Countdown durch zweimaliges kurzes Drücken der Schalters an der Lampe. Neben ein/aus kann mit diesem Schalter durch Drücken und Halten auch die Helligkeit in Kombination mit der Lichtfarbe geändert werden: Von weiß hell bis gelblich dunkel und wieder zurück.

Unterm Strich macht sich die Yeelight Tischlampe YLCT03YL prima auf dem Nachttisch. Wir denken hier besonders an den Schlaftimer und die Lademöglichkeit für das Smartphone. Preislich spielt das Ganze unter Berücksichtigung der Tatsache, dass HomeKit offiziell unterstützt wird, auch noch im absolut akzeptablen Rahmen. Neben HomeKit könnt ihr die Lampe dank verfügbarem Skill übrigens auch mit Amazon Alexa steuern.