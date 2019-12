AirPods Pro bei Amazon ab Lager lieferbar

Wenn ihr noch ein (teures) Last-Minute-Weihnachtsgeschenk sucht: Amazon überrascht uns gerade mit der Ansage, dass die AirPods Pro dort auf Lager sind und noch vor Weihnachten geliefert werden. Die Apple-Ohrhörer waren dort zuletzt nur ohne konkreten Liefertermin gelistet und es steht allerdings auch zu befürchten, dass die Lagerbestände nicht sonderlich groß sind.

Apple selbst scheint in Sachen AirPods Pro momentan dagegen komplett ausverkauft. Eine aktuelle Abfrage im Online-Shop des Unternehmens zeigt den 29. Januar als voraussichtlichen Liefertermin an. Auch in den Apple-Ladengeschäften sind die Ohrhörer dem Lieferstatus zufolge in Deutschland derzeit nicht verfügbar.

Amazon hat darüber hinaus noch diverse Kopf- und Ohrhörer von Beats zu Sonderpreisen im Angebot, inklusive der Powerbeats Pro. Die „einfachen“ AirPods sind dort ebenfalls ab Lager und zudem etwas günstiger als bei Apple lieferbar. Mit Standard-Ladecase kosten sie 144 Euro und mit kabellosem Ladecase 185 Euro.