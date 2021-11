Google Maps weist auf stark frequentierte Bereiche hin

Google Maps will rechtzeitig zur Weihnachtszeit mit einer neuen Option in der Kartenansicht dienen und auf stark frequentierte Bereiche, beispielsweise gute besuchte Einkaufsstraßen, hinweisen. Die Balkenanzeige zum Besucherandrang in einzelnen Einrichtungen (s.o.) kennen wir ja schon seit geraumer Zeit aus Google Maps. Die neue Anzeige „Belebter Ort“ kombiniert diese Infos nun und markiert darauf basierend entsprechende Bereiche direkt in der Kartenansicht.

„Busy Area“ in Chicago als Beispiel

Die belebten Orte werden bei entsprechender Zoomstufe in der Kartenansicht von Google Maps markiert und sollen jenen Nutzern helfen, die größere Menschenansammlungen nach Möglichkeit vermeiden wollen. Für detaillierte und ergänzende Informationen besteht die Möglichkeit, sich die Stoßzeiten für den entsprechenden Bereich oder in der Einzelansicht auch gezielt für die dort befindlichen Geschäfte oder sonstigen Einrichtungen anzusehen. Auf Basis dieser Informationen kann man dann einen Besuch außerhalb dieser Stoßzeiten planen.

Google hat bereits damit begonnen, die zusätzlichen Informationen bereitzustellen und will die Erweiterung in Kürze für alle iOS- und Android-Nutzer der App weltweit bereitstellen.